Breaking Bad Yıldızı Esposito’dan Şok İddia!

“Breaking Bad” dizisinde Gustavo Fring karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Giancarlo Esposito hakkında çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. 68 yaşındaki Hollywood yıldızının Suudi Arabistan’da İslamiyet’i seçtiği yönündeki haberler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bu haber özellikle dizi ve sinema dünyasını yakından takip edenler arasında hızlıca yayıldı.

Suudi Arabistan’da Kelime-i Şehadet Detayı

İddialara göre Esposito Suudi Arabistan’da bulunduğu sırada kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Bu gelişmeyi ise Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh sosyal medya üzerinden duyurdu.

Paylaşıma göre Esposito orada bulunduğu süre boyunca Müslümanlarla kurduğu iletişimden ve gördüğü misafirperverlikten oldukça etkilendi.

Çekimler İçin Suudi Arabistan’daydı

Ünlü oyuncunun Suudi Arabistan’da bulunma sebebi ise tamamen profesyonel. “7 Dogs” adlı büyük bütçeli aksiyon filminin çekimleri için Riyad’daydı.

Set ortamında yaşanan bu süreçte farklı kültürlerle yakın temas kurduğu ve bu deneyimin kendisini etkilediği ifade ediliyor.

Cami Ziyareti ve Cemaatle Namaz Görüntüleri

Paylaşılan bilgilere göre Esposito’nun cami ziyaret ettiği ve ekip arkadaşlarıyla birlikte cemaatle namaz kıldığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Bu görüntüler de kısa sürede sosyal medyada yayılıp gündem oldu. Özellikle farklı ülkelerden hayranları bu anlara dair çeşitli yorumlar yaptı.

Giancarlo Esposito sadece “Breaking Bad” ile değil, “Better Call Saul”, “The Mandalorian”, “The Boys” ve “Do the Right Thing” gibi birçok önemli yapımla da tanınıyor. 40 yılı aşkın kariyerinde çok sayıda başarılı projede yer alarak Hollywood’un en tanınan karakter oyuncularından biri haline geldi.

Sosyal Medyada Büyük Yankı

Bu iddia doğrulanmış olsun ya da olmasın Esposito hakkında çıkan haberler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları hem şaşkınlıklarını hem destek mesajlarını paylaştı. Konu, magazin ve sinema dünyasında uzun süre daha konuşulacak gibi görünüyor.