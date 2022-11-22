  • 22 KASIM Salı 14:07
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Sergen Deveci, İstanbul'a getirildi

Amasya-Çorum yolu üzerinde üç tiyatro oyuncusunun hayatını kaybettiği kazada, oyuncu Sergen Deveci ağır yaralanmıştı. Deveci, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Sergen Deveci, İstanbul'a getirildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-11-2022 12:32

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi; Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun'da hastaneye sevk edildi. Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi'nin hastane servisinde tedavileri sürerken, Sergen Deveci ise ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

 

 

KÖPEĞİNE SARILDI

Deveci'nin hastanede köpeği Sherlock'a sarıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Deveci'nin bilincinin açık olduğu görüldü.

Yeni şarkı; Sevgililer Günü'nde
Burçin Terzioğlu ayağını kırdı!
Benzer Haberler
Burçin Terzioğlu ayağını kırdı! Burçin Terzioğlu ayağını kırdı!
Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Armağan Çağlayan'dan üzen haber!
Kaza sonrası Begüm Öner ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan açıklama Kaza sonrası Begüm Öner ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan açıklama
Aslı Enver hamile! Aslı Enver hamile!
Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 kişi yaşamını yitirdi! Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı: 3 kişi yaşamını yitirdi!
Hıncal Uluç hayatını kaybetti Hıncal Uluç hayatını kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
İlker Kaleli ve Maggie Civantos, 'Türk Tutkusu'nun çekimine İstanbul'da başladı
  • 16-11-2022 15:59

İlker Kaleli ve Maggie Civantos, 'Türk Tutkusu'nun çekimine İstanbul'da başladı

Gonca Vuslateri buz torbasıyla geziyor!
  • 17-11-2022 13:14

Gonca Vuslateri buz torbasıyla geziyor!

Survivor yarışmacıları İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi!
  • 19-11-2022 14:04

Survivor yarışmacıları İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi!

Bahar Şahin'in aracındaki çiçekler kimden geldi?
  • 17-11-2022 13:08

Bahar Şahin'in aracındaki çiçekler kimden geldi?

CaddeYıldız ve Yatsan markalarından büyük İş Birliği!
  • 18-11-2022 18:06

CaddeYıldız ve Yatsan markalarından büyük İş Birliği!