Ömür Usta'dan Beklenmedik Hamle!

Ay Yapım imzalı Ömür Usta 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde olduğu dizide köşk sahnesi ekrana damga vuruyor.

Ömür Usta'dan Beklenmedik Hamle!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2026 15:43

Ay Yapım imzalı, Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’yi başrollerinde buluşturan ‘Ömür Usta’nın 5. bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Ömür ve Nevra arasındaki gerilim giderek yükselirken Mete’nin dövülmesi büyük merak uyandırıyor. Ömür’ün köşkte yaşadığı öfke patlaması ise yeni bölümün en çarpıcı gelişmelerinden birinin sinyalini veriyor.

Tansiyon Yükseldi

Senaryosunu Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Hilal Saral’ın üstlendiği dizide Tunç’un, çocukları için her şeyi göze alan anne babalara dair sözleri dikkat çekiyor. Nevra’nın Ömür’e yönelik sert tavrı ve Halil İbrahim’in Ömür’ü savunması gerilimi artırırken, oğlunu dövülmüş halde gören Ömür büyük bir sarsıntı yaşıyor. Finalde Tunç ve Nevra’nın köşküne giderek camları indiren Ömür’ün “Böyle doğurmakla anne olunmuyor işte. Asıl kıyamet ondan sonra kopuyor” sözleri yaşanacakların habercisi oluyor.Ay Yapım imzalı Ömür Usta 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde olduğu dizide köşk sahnesi ekrana damga vuruyor.

Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’nin yanı sıra kadrosunda Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer gibi güçlü isimleri bir araya getiren ‘Ömür Usta’ her Pazar saat 20.00’de NOW’da!

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