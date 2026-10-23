"Kazım: Yarım Kalan" Filminin İlk Tanıtımı Yayınlandı: Cem Yiğit Üzümoğlu Kazım Koyuncu Oldu!

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Kazım Koyuncu'yu canlandırdığı "Kazım: Yarım Kalan" filminin ilk tanıtımı yayınlandı!

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2026 15:03

Ödüllü yönetmen Özcan Alper'in yönettiği, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Kazım Koyuncu'ya hayat verdiği "Kazım: Yarım Kalan" filminin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. 

Karadeniz'in dumanlı dağlarından yükselen tulum ve kemençe ezgilerini rock müziğin asi ruhuyla buluşturan Kazım Koyuncu'nun yaşamından esinlenen film, kendi sesini bulma arayışını dünyayı daha iyi bir yer yapma sevdasıyla birleştirerek milyonların sesi haline gelen sanatçının müziğini, mücadelesini ve ilham veren hikâyesini bugünün dünyasına taşımayı vaat ediyor.  

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Kazım Koyuncu'ya hayat verdiği filmin güçlü oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Taner Birsel, Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Ozan Çelik, İlker Sami Kılıç, Onur Durmaz, Baran Bölükbaşı, Celal Öztürk, Ozan Taylan Elver ve Erdem Akın gibi isimler bir araya geliyor. Şevval Sam'da konuk oyuncular arasında yer alıyor. 

Pencere Kenarından Yükselen Melodiler

Yayınlanan ilk tanıtımda, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun canlandırdığı Kazım, yarı karanlık bir odada, açık pencerenin önünde elinde gitarıyla Kazım Koyuncu'nun "Gelavera Deresi" şarkısının giriş melodisini çalıyor. Akustik gitar tınılarının eşlik ettiği bu ilk görüntüler, kendi sesini bulma arayışından hiç vazgeçmeyen bir insanın dünyasına kapı aralıyor. Kazım Koyuncu'yu canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu, rolüne hazırlık sürecinde 19 kilo verdi. 

Kazım Koyuncu'nun Çernobil felaketinin gölgesinde geçen çocukluk yıllarından 90'ların politik gençlik hareketlerine, ilk Lazca rock grubu Zuğaşi Berepe'nin kuruluşundan Gülbeyaz dizisiyle geniş kitlelere ulaşmasına ve erken yaşta aramızdan ayrılmasına uzanan yaşamından ilham alan "Kazım: Yarım Kalan", kendi sesini bulma arayışından hiç vazgeçmeyen Kazım'ın hikayesini tutku, dostluk ve umut dolu bir sinema deneyimine dönüştürüyor.

"Kazım: Yarım Kalan", 1 Ocak'ta sinemalarda…

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