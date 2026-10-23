Uzak Şehir'in Merakla Beklenen Yeni Bölümünden Şoke Eden Fragman!

Uzak Şehir 70. bölüm fragmanı yayınlandı! Cihan'ın stratejik nişan kararı ve Alya'nın hamilelik sürprizi yeni bölüme damga vuruyor.

Uzak Şehir'in Merakla Beklenen Yeni Bölümünden Şoke Eden Fragman!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2026 15:09

AyNA Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’ dizisi pazartesi akşamı heyecan dolu bir bölümle Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Olayların seyrini değiştirecek bölümden paylaşılan yeni tanıtıma Cihan’ın Mirza’nın kızı ile nişanlanması damga vuruyor.

Alya'nın Hamilelik Sırrı

AyNA Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’de yeni bir sayfa açılıyor... Pazartesi akşamı yayınlanacak 70. bölümden paylaşılan yeni tanıtımda Mirza’nın teklifini mecburen kabul eden Cihan, nişanlanıyor. Ailesini ve sorumlu olduğu halkını koruyabilmek için gerekeni yapan Cihan’a bu karar konusunda Kaya sert çıkıyor. Hastanede kendine gelen Ufuk’un mektupla ilgili söylediği sözler Alboralar nasıl bir gerçekle yüzleşecek sorusunu beraberinde getirirken Alya’nın kime silah çektiği ise merak konusu oluyor. Hamile olduğunu öğrenen Alya’nın, Cihan’ın kollarında fenalaştığı anlarda Cihan’a gerçeği söyleyip söylemeyeceği ise yeni bölümde cevap bulacak. 

 

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığıyönetmenliğini Emre Aybek ve Mustafa Pazarcık’ın üstlendiği, süpervizörlüğünü ise Ahmet Katıksız’ın yaptığı AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir’in Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Nihat Altınkaya, Mehmet Polat, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Çağla Şimşek, Kuzey Gezer gibi güçlü isimlerden oluşan oyuncu kadrosuna bu sezon Ersin Arıcı, Onur Özaydın, Burak Altay, Mehmet Korhan Fırat ve Mustafa Avkıran dahil oldu.
 

‘Uzak Şehir’ her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de izleyicilerle buluşuyor.

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