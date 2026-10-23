Birkan Nasuhoğlu Sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'e Aşkını İlan Etti: Oy Kurban Olduğum!

Dilan Çiçek Deniz özel hayatındaki mutlu gidişatla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir kalbi boş olan 31 yaşındaki başarılı oyuncu aradığı aşkı müzik dünyasının sevilen isimlerinden Birkan Nasuhoğlu'nda bulmuştu. Aşklarını göz önünde ama bir o kadar da samimi yaşayan ünlü çift ilişkilerinde ilk yılı geride bıraktı. Yıldönümlerine özel romantik bir paylaşıma imza atan Nasuhoğlu'nun sevgilisine hitap şekli ve yazdığı duygusal not sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ben Seni Öyle Sevdim Ki 1 Sene Oldu!

Sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte geçirdikleri keyifli anları paylaşan ikili ilişkilerinin 1. yıl dönümünü romantik bir kareyle taçlandırdı. Birkan Nasuhoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Müzisyen sevgilisinin paylaşımına eklediği içten ve samimi mesaj ise kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Nasuhoğlu paylaşımında duygularını şu samimi sözlerle dile getirdi:

"Ben seni öyle sevdim ki 1 sene oldu. Daha nicelerimiz olsun. Oy kurban olduğum canım sevgilimsin sen benim be!"

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru!

Birkan Nasuhoğlu'nun samimi ve doğal iltifatlarla dolu bu paylaşımı çiftin takipçileri ve yakın dostları tarafından tebrik mesajlarıyla karşılandı. Dilan Çiçek Deniz'in de sevgilisinin bu jestine kayıtsız kalmadığı ve çiftin neşeli hallerinin gözlerden kaçmadığı kutlama karesi günün en çok konuşulan magazin içeriklerinden biri oldu.