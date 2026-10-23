"MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri" Filminin Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Alphan Eşeli'nin yazıp yönettiği, başrolünde Hazar Ergüçlü’nün yer aldığı "MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri"nin yeni fragmanı yayınlandı. Dünya prömiyerini Tribeca Film Festivali'nde gerçekleştiren, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nden dört ödülle dönen film, 27 Kasım'da sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Dünya prömiyerini New York'taki Tribeca Film Festivali'nde, Türkiye prömiyerini ise dört ödülle döndüğü 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde gerçekleştiren "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri"nin fragmanı yayınladı. Alphan Eşeli'nin yazıp yönettiği, Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı filmin fragmanı, annelik ve hayatta kalma içgüdüsünün sınırlarında ilerleyen sürükleyici bir hikayeyi yansıtıyor.

MUTTER: BİR ANNENİN HATIRA DEFTERİ

33. Adana Altın Koza Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi Hazar Ergüçlü'nün yanı sıra filmde Güven Kıraç, Ulvi Kahyaoğlu, Erdeniz Kurucan, Cansu Fırıncı, İncinur Daşdemir, Cem Baza, Bertan Dirikolu ve Eylül Dursun rol alıyor. ISTANBUL'74 – SEVENTYFOURFILMS yapımı filmin yapımcılığını Alphan Eşeli ve Ömer Atay, ortak yapımcılığını ise Hazar Ergüçlü üstleniyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini Özkan Karaköse, kurgusunu Mesut Ulutaş gerçekleştiriyor. Ses tasarımında Hervé Guyader ve Cenker Kökten, özgün müziklerde ise Tristan Bechet imzası bulunuyor. Filmin konsept tasarımları ise "Alien: Covenant" ve "Furiosa: A Mad Max Saga" gibi yapımlarda çalışan Matt Hatton tarafından hazırlandı.

Alphan Eşeli'nin yazıp yönettiği, ISTANBUL'74 – SEVENTYFOUR FILMS yapımı "MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri" CJ ENM dağıtımıyla 27 Kasım 2026'da sinemalarda.