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Serenay Sarıkaya,Yunanistan'da gizemli bir adamla görüntülenmişti! 'Şok oldunuz değil mi?'

Ünlü aktris Serenay Sarıkaya, reklam yüzü olduğu bankanın 75. yıl partisine katıldı ve basın mensuplarına özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Serenay Sarıkaya,Yunanistan'da gizemli bir adamla görüntülenmişti! 'Şok oldunuz değil mi?'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2023 11:33

Serenay Sarıkaya, 'Aile' dizisi ve 'Alice Müzikali'nin final yapmasının ardından tatil yapmış ve yaz sezonunu Yunanistan'da açmıştı. Yunanistan tatilinin ardından Bodrum'a geçiş yapan 31 yaşındaki oyuncu, tatil sezonunu erken sonlandırarak yeniden işin başına dönmüştü.

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sıkça magazin gündemine gelen Sarıkaya, reklam yüzü olduğu bankanın 75. yıl kutlamasına katıldı. Basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularına cevap veren Sarıkaya, "Kendim için pek vakit ayıramadım, özellikle geçen sezon. Uyuma vaktim oldu sadece. Kendimden umudu kesmedim, ama işlere daha fazla odaklandım" dedi.

Yunanistan tatilinde bir beyefendi ile görüntülenen Sarıkaya hakkında konuşan aktris, "Şaşırdınız, değil mi? Ben de şaşırdım. Eğer böyle bir ilişki olursa, mutlaka duyurulur" şeklinde cevapladı.

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