Serenay Sarıkaya'yı güldüren Mert Demir sorusu!

İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serenay Sarıkaya, "Aslında çok konuşacak bir şey yok. Güney Kore'ye ilk defa gittim ve orada harika zaman geçirdim" şeklinde konuştu.

31 yaşındaki ünlü isim, Güney Kore gezisiyle ilgili paylaşımlarıyla dikkat çektiğini belirterek, "Tokyo'ya da uğradık, birkaç günümü boş vakitlerimde oraları gezmekle geçirdim. Bir insanın fotoğrafçı arkadaşı olması gerçekten harika bir şey" dedi.

Müzik sanatçısı Mert Demir ile ilişkisi hakkında konuşulan Sarıkaya, "Bu konuları başka bir zamanda görüşürüz" diyerek gülümsedi.