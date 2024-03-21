Serenay Sarıkaya'yı güldüren Mert Demir sorusu!

Serenay Sarıkaya, Güney Kore'de katıldığı lüks mücevher markasının etkinliğinden dönerken İstanbul Havalimanı'nda basın mensupları tarafından görüntülendi. Uzun zamandır aşk dedikodularına konu olan Mert Demir hakkındaki soruları kaçıramayan güzel oyuncu, basının karşısında şaşkınlık yaşadı.

Serenay Sarıkaya'yı güldüren Mert Demir sorusu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-03-2024 18:16

İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serenay Sarıkaya, "Aslında çok konuşacak bir şey yok. Güney Kore'ye ilk defa gittim ve orada harika zaman geçirdim" şeklinde konuştu.

31 yaşındaki ünlü isim, Güney Kore gezisiyle ilgili paylaşımlarıyla dikkat çektiğini belirterek, "Tokyo'ya da uğradık, birkaç günümü boş vakitlerimde oraları gezmekle geçirdim. Bir insanın fotoğrafçı arkadaşı olması gerçekten harika bir şey" dedi.

Müzik sanatçısı Mert Demir ile ilişkisi hakkında konuşulan Sarıkaya, "Bu konuları başka bir zamanda görüşürüz" diyerek gülümsedi.

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