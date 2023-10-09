Serenay Sarıkaya'ya annesi Ümran Seyhan'ın yasak aşkı soruldu!

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda Kenan Tosun ile görüntülenmişti. İkili arasındaki bu sürpriz ilişki gündeme bomba gibi düşmüştü.

Oyuncu Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun, ilişkinin ortaya çıkmasının ardından sessizliğini bozarak açıklama yapmıştı. Kenan Tosun ile Ümran Seyhan'ın ilişkisinin aile içi bir arkadaşlıktan aşka dönüştüğü iddiaları üzerine konuşmuştu.

Serenay Sarıkaya, bu süreçte medyadan ve kamuoyundan gelen soruları yanıtlamamıştı. Ancak sonunda TV100 kameralarının karşısına geçti ve annesi ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçamadı.

TV100 muhabiri, Serenay Sarıkaya'ya "Anneniz ile ilgili bir haber çıktı, onu sorsak?" diye sordu. Sarıkaya ise "Benim bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ya, sağ olun." yanıtını verdi. Güzel oyuncu, "Peki aşk doğru mu?" sorularını ise cevapsız bırakarak aracına bindi.