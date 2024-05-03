Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti’nin fragmanı yayınlandı!

Netflix, merakla beklenen yeni dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti"nin resmi fragmanını ve yeni görsellerini paylaşarak büyük bir heyecan uyandırdı. 9 Mayıs'ta tüm dünya ile aynı anda Netflix platformunda yayınlanacak olan dizi, izleyicilere günümüz ilişkilerine, arkadaşlığa, aşka ve modern zaman sancılarına keyifli bir yolculuk vadediyor.

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi dinamik ve sevilen oyuncuların paylaştığı "Kimler Geldi Kimler Geçti", modern dünyanın ilişkilerini tüm gerçekliğiyle mercek altına alacak. Dizinin yaratıcılığını Ece Yörenç üstlenirken, yönetmen koltuğunda Bertan Başaran oturuyor. Yapım şirketi ise Ay Yapım.

İzleyicilere kendi ilişkileri ve arkadaşlıkları hakkında yepyeni bakış açıları sunmayı hedefleyen "Kimler Geldi Kimler Geçti", 9 Mayıs'ta sadece Netflix'te izleyicilerle buluşacak. Fragmanı ve görselleriyle büyük bir ilgi toplayan dizi, izleyicileri modern dünyanın karmaşık ilişkilerine dalmaya davet ediyor.