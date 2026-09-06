Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz Tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri internet ortamında yasa dışı müstehcen yayın yapan kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında televizyon projeleriyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz’ın da aralarında yer aldığı şüpheliler cezaevine gönderildi. Dijital mecralarda özel üyelik sistemiyle cinsel içerikli görüntü satışı yaptığı belirlenen ünlü isimlerin adli süreci kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Beş İlde Eş Zamanlı Emniyet Operasyonu

Siber ve asayiş birimlerinin yürüttüğü teknik takip neticesinde sanal ağlarda müstehcenlik suçunu işleyen şahıslar tek tek belirlendi. Polis birimleri savcılık talimatıyla beş ayrı ilde tespit edilen yedi şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler arasında şarkıcı Tuğba Ekinci de yer alırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar hakkında mahkemece tutuklama kararı verildi.

Ücretli Abonelikle Cinsel İçerik Satışı

Emniyet güçlerinin dijital materyaller ve sosyal medya profilleri üzerinde gerçekleştirdiği incelemeler suçun işleniş yöntemini ortaya koydu. Şüphelilerin internet kullanıcılarına kapalı özel ağlar kurduğu ve ücretli abonelik sistemi üzerinden para tahsil ettiği saptandı. Elde edilen gelir karşılığında kullanıcılara müstehcen görsel ve video aktarımı sağlayan profiller adli birimlerce incelemeye alındı. Banka hareketliliklerini ve veri trafiğini mercek altına alan siber uzmanlar elde edilen tüm bulguları resmi soruşturma dosyasına ekledi.

Çukur Dizisinden Cezaevine Uzanan Süreç

Gözaltı listesindeki en dikkat çekici isimlerden biri olan Ahmet Melih Yılmaz televizyon ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle tanınmıştı. Popüler yapımlarda rol aldıktan sonra cinsiyet uyum sürecini tamamlayan ve adını Meli Bendeli olarak değiştiren oyuncu sektörde rol bulamadığını sıklıkla dile getirmişti. Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında geçim sıkıntısı çektiğini belirten oyuncu geçinebilmek için farklı alanlara yöneldiğini kamuoyuyla paylaşmıştı. Sanal platformlardaki paylaşımları gerekçesiyle adli takibe giren Yılmaz polis sorgusu ve savcılık ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.