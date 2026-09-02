Serenay Sarıkaya’nın Spor Salonu Paylaşımı Olay Oldu!

Serenay Sarıkaya, spor salonundan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Fit görüntüsü gündem olan oyuncunun Mert Demir’le ilişkisi de yeniden merak konusu oldu.

Serenay Sarıkaya’nın Spor Salonu Paylaşımı Olay Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2026 16:08

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Yoğun iş temposunun yanı sıra spor rutinini de aksatmayan Sarıkaya, spor salonundan bir karesini takipçileriyle paylaştı.

Spor Rutiniyle Göz Doldurdu

Formunu korumaya özen gösteren Serenay Sarıkaya, spor salonunda çekilen hikâyesiyle gündeme geldi. Doğal haliyle objektif karşısına geçen oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

Güzelliği ve fit görünümüyle sık sık adından söz ettiren Sarıkaya’nın spor yaparken de stilinden ödün vermemesi dikkat çekti. Ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medyada “Çalışmaya devam” yorumlarına da neden oldu.

Mert Demir’le Aşkı Devam Ediyor

Öte yandan Serenay Sarıkaya’nın özel hayatı da hayranlarının yakın takibinde. Oyuncunun şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı ilişki bir süredir magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.

İkili, zaman zaman birlikte görüntülenirken zaman zaman da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sarıkaya’nın son paylaşımı doğrudan sevgilisiyle ilgili olmasa da, oyuncunun hayatındaki yoğun tempo ve özel yaşamı yeniden merak konusu oldu.

Bir yandan kariyerine devam eden, diğer yandan spor rutinini sürdüren Sarıkaya, enerjisiyle takipçilerinden yine tam not aldı. Ünlü oyuncunun spor salonundan paylaştığı bu kısa hikâye, birkaç saniyelik bir paylaşımın bile magazin dünyasında gündem yaratmaya yettiğini bir kez daha gösterdi.

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