İrem Helvacıoğlu’nun Kızı Sora Ezber Bozdu! Gören Şaşırdı

İrem Helvacıoğlu kızı Sora’nın emekleme sürecinden eğlenceli bir anı paylaştı. Minik Sora’nın kendine özgü ilerleme yöntemi dikkat çekti.

İrem Helvacıoğlu’nun Kızı Sora Ezber Bozdu! Gören Şaşırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2026 16:24

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, annelik hayatından eğlenceli anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Kızı Sora ile geçirdiği keyifli zamanlardan zaman zaman kareler yayınlayan Helvacıoğlu, bu kez minik kızının yerde ilerlemeye çalışırken yaptığı hareketi paylaştı.

Sora’nın emekleme sürecinde klasik yöntemleri pek tercih etmediği görülürken, ortaya çıkan görüntü annesini de güldürdü. Helvacıoğlu, kızının kendine has yöntemini görünce o anı hemen fotoğraflayıp sosyal medya hesabından yayınladı.

Sora’dan Kendi Yöntemiyle İlerleme Çabası

Minik Sora, yerde ilerlerken bildiğimiz emekleme hareketlerinden biraz farklı bir yol seçti. Henüz emekleme aşamasında olan küçük kızın kendine göre geliştirdiği hareket, annesinin de dikkatini çekti.

İrem Helvacıoğlu, kızının bu halini oldukça eğlenceli bulmuş olacak ki o anı takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Sora’nın yerde ilerlemeye çalışırken ortaya çıkardığı görüntü, annelik hayatının en tatlı anlarından biri olarak sosyal medyaya yansıdı.

“Emeklemek mi? Saçmalama”

Kızının bu farklı hareketini esprili bir dille paylaşan İrem Helvacıoğlu, fotoğrafın üzerine yazdığı notla da yüzleri güldürdü.

Ünlü oyuncu, “Emeklemek mi? Saçmalama, bu yöntem çok daha başarılı” ifadelerini kullandı. Helvacıoğlu’nun bu sözleri, Sora’nın kendi yöntemine olan güvenini esprili bir şekilde anlatırken paylaşımın da havasını değiştirdi.

Annelik Günlerinden Renkli Kareler

Anne olduktan sonra kızı Sora’yla geçirdiği anları zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan İrem Helvacıoğlu, böylece takipçilerini de bu özel sürece ortak ediyor.

Bu kez de kızının gelişim sürecindeki küçük ama eğlenceli bir anı paylaşan oyuncu, annelik hayatının ne kadar hareketli ve sürprizlerle dolu olduğunu gösterdi. Sora’nın emeklemek yerine kendince bir yöntem bulması ise paylaşımın en çok dikkat çeken detayı oldu.

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