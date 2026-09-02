52. Yaşında Gelen Mesaj Pınar Altuğ’u Duygulandırdı!

Pınar Altuğ Atacan, 52. yaşını sevdiklerinden gelen mesajlarla kutladı. Ünlü oyuncunun doğum gününde en dikkat çeken paylaşım ise kızı Su Atacan’dan geldi. Annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Su, yazdığı notla hem annesini hem de görenleri duygulandırdı.

Kızı Su’dan Yürekten Gelen Mesaj

Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan, annesinin yeni yaşını kutlamak için birlikte çekildikleri özel bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına yazdığı sözler ise kısa sürede dikkat çekti.

Su, annesine olan sevgisini “Her evrende yine senin kızın olmayı seçerdim” sözleriyle anlattı. Oldukça samimi bulunan bu mesaj, anne-kız arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Pınar Altuğ’un da kızından gelen bu anlamlı mesaj karşısında duygulandığı düşünüldü. Sosyal medyada paylaşımı görenler, Su’nun sözlerine beğeni ve yorumlarıyla destek verdi.

Yağmur Atacan’dan Esprili Kutlama

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan ise doğum gününü kendine has esprili bir şekilde kutladı. Atacan, eşinin kafasında doğum günü tacı, gözünde ise parti gözlükleri bulunan eğlenceli bir fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafın üzerine “Tam evden çıkarken böyle bir şeyle karşılaştım” notunu düşen Yağmur Atacan, takipçilerini de güldürdü. Çiftin eğlenceli halleri bir kez daha sosyal medyanın ilgisini çekti.

Uğurkan Erez’den de Kutlama

Pınar Altuğ’un yakın dostlarından Uğurkan Erez de ünlü oyuncunun doğum gününü unutmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altuğ’un yeni yaşını kutlayan Erez, yakın arkadaşına güzel dileklerini iletti.

Böylece Pınar Altuğ’un 52. yaş günü, ailesi ve dostlarından gelen birbirinden farklı ama bir o kadar da samimi mesajlarla renklendi. Özellikle kızı Su’nun annesine yazdığı duygusal sözler, doğum gününün en özel anlarından biri oldu.