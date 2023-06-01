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Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına eski sevgilisi Umut Evirgen'den yorum!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Lewis Carroll'ın ölümsüz eseri 'Alice Harikalar Diyarında' dan uyarlanan müzikal olan 'Alice Müzikali'ndeki rolünün veda partisi kapsamında sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlar, Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra ilişki yaşamaya başladığı ve geçtiğimiz yıl ayrıldığı ünlü işletmeci Umut Evirgen'in dikkatini çekti. Evirgen'in, Sarıkaya'nın binlerce beğeni alan fotoğraflarına yaptığı "Hak etti" yorumu ise büyük bir ilgi gördü ve gündem yarattı.

Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına eski sevgilisi Umut Evirgen'den yorum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-06-2023 17:24

Serenay Sarıkaya, 'Alice Müzikali'ndeki rolüne veda etmek adına düzenlenen bir partiye katıldı. Bu özel etkinlikte, Sarıkaya'nın rol arkadaşları ve ekip üyeleriyle bir araya geldiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Sarıkaya'nın paylaşımlarında, partiden eğlenceli anlar yer aldı.

 Serenay Sarıkaya'nın veda partisi fotoğraflarını gören eski sevgilisi Umut Evirgen, dikkat çekici bir yorumda bulundu. Evirgen'in, Sarıkaya'nın fotoğraflarına "Hak etti" şeklinde bir yorum yapması, takipçilerin ve hayranların ilgisini çekti. Bu yorum, ikilinin ilişki durumu hakkında spekülasyonlara neden oldu ve gündemde konuşulan bir konu haline geldi. Evirgen'in yaptığı yorum, Sarıkaya ile arasındaki ilişki durumu hakkında merak uyandırdı.

Umut Evirgen'in Serenay Sarıkaya'nın binlerce beğeni alan fotoğraflarına ''Hak etti'' şeklinde yorum yapması ise gündem oldu. Ünlü işletmecinin bu hamlesi sonrası, ünlü oyuncunun fotoğrafının altına takipçilerinden ''Aşk yeniden mi?'', ''Barıştınız mı?'', ''Bu ne anlama geliyor şimdi?'', ''Umut Evirgen'in sevgilisi yok muydu?'', ''Yeniden yandı ışıklar'' gibi yorumlar geldi.

 

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