Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına eski sevgilisi Umut Evirgen'den yorum!

Serenay Sarıkaya, 'Alice Müzikali'ndeki rolüne veda etmek adına düzenlenen bir partiye katıldı. Bu özel etkinlikte, Sarıkaya'nın rol arkadaşları ve ekip üyeleriyle bir araya geldiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Sarıkaya'nın paylaşımlarında, partiden eğlenceli anlar yer aldı.

Serenay Sarıkaya'nın veda partisi fotoğraflarını gören eski sevgilisi Umut Evirgen, dikkat çekici bir yorumda bulundu. Evirgen'in, Sarıkaya'nın fotoğraflarına "Hak etti" şeklinde bir yorum yapması, takipçilerin ve hayranların ilgisini çekti. Bu yorum, ikilinin ilişki durumu hakkında spekülasyonlara neden oldu ve gündemde konuşulan bir konu haline geldi. Evirgen'in yaptığı yorum, Sarıkaya ile arasındaki ilişki durumu hakkında merak uyandırdı.





Umut Evirgen'in Serenay Sarıkaya'nın binlerce beğeni alan fotoğraflarına ''Hak etti'' şeklinde yorum yapması ise gündem oldu. Ünlü işletmecinin bu hamlesi sonrası, ünlü oyuncunun fotoğrafının altına takipçilerinden ''Aşk yeniden mi?'', ''Barıştınız mı?'', ''Bu ne anlama geliyor şimdi?'', ''Umut Evirgen'in sevgilisi yok muydu?'', ''Yeniden yandı ışıklar'' gibi yorumlar geldi.