Serenay Sarıkaya'nın Paris'i Salladığı Elbisenin Fiyatı Ortaya Çıktı: Yarım Milyon TL'yi Aştı!

Serenay Sarıkaya'nın Paris Moda Haftası'nda giydiği Isabel Sanchis imzalı altın püsküllü elbisenin fiyatı ortaya çıktı. Tasarımın etiketi 528 bin TL!

Serenay Sarıkaya'nın Paris'i Salladığı Elbisenin Fiyatı Ortaya Çıktı: Yarım Milyon TL'yi Aştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-09-2026 16:30

Paris defilesinde podyuma çıkan ve dünyaca ünlü yıldızlarla aynı sahneyi paylaşan Serenay Sarıkaya günlerdir magazin gündeminden düşmüyor. Kendall Jenner, Cara Delevingne, Jane Fonda ve Eva Longoria gibi isimlerin yer aldığı dev organizasyonda öz güvenli yürüyüşü ve muazzam aurasıyla adeta büyüleyen ünlü oyuncunun gecede giydiği iddialı kıyafetinin detayları da netleşti. Sosyal medyada kimilerinin çok beğendiği kimilerinin ise eleştirdiği altın tonlarındaki püsküllü elbisenin markası ve etiket fiyatı duyanları şaşırttı.

Moda Dünyasının Zirvesinde Türk İmzası: Isabel Sanchis "Hadjiro" Model

Paris sokaklarında ve podyumda adeta fırtına estiren Serenay Sarıkaya'nın üzerinde taşıdığı ve her adımda hareketlenen o çok konuşulan altın renkli tasarımı Isabel Sanchis imzası taşıyor. Valencia merkezli ve yaklaşık 40 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan dünya markasının "Hadjiro" adlı modelinin İspanya'da özel işçilikle üretildiği biliniyor.

Midi boyu, açık yakası ve katmanlar halinde yerleştirilen altın renkli zincir püskülleriyle dikkat çeken elbise; markanın kendi resmi internet sitesinde başlangıç fiyatı olarak 9.496 euro etiketiyle listeleniyor. Güncel döviz kurları ve piyasa koşulları hesaplandığında bu rakam yaklaşık 528 bin TL'ye denk geliyor.

"Elbise Değil Serenay Elbiseyi Yürüttü"

Günlük yaşamın standartları açısından bakıldığında tek bir kıyafet için yarım milyon TL'yi aşan bir rakam duymak ilk başta şaşkınlık yaratsa da olayın gerçekleştiği platformun büyüklüğü bu detayı aklın bir köşesine koyduruyor. Paris Moda Haftası standartları L'Oréal Paris gibi dev bir küresel markanın global etkinlik ölçeği ve uluslararası bir moda evinin el işçiliğiyle hazırlanan özel tasarım göz önüne alındığında moda otoriteleri için bu etiket pek de sıra dışı bulunmuyor.

Sosyal medyada elbisenin tasarımı üzerine yapılan tartışmalar ikiye bölünmüş durumda. Kimi kullanıcılar elbiseyi fazla iddialı ve sönük bulurken büyük bir kitle ise "Elbise değil Serenay elbiseyi yürüttü" yorumunda birleşti. Sarıkaya'nın elbiseye kattığı enerji ve öz güven eleştirilerin önüne geçerek geceye damga vuran en önemli detay oldu.

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