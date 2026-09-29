Erkin Koray'ın 'Estarabim'i Ne Demek? Kimse Bunu Tahmin Etmiyordu!

Erkin Koray'ın yıllardır dillerden düşmeyen şarkısı "Estarabim", haraketli müziğinin yanı sıra adını taşıyan kelimeyle de çokça gündeme geldi. Şarkıyı dinleyenlerin aklında yıllar boyunca aynı soru yankılandı: "Estarabim ne demek?" Bu kelime için ortaya sayısız açıklamalar atıldı. Kimileri başka dillerden geldiğini savundu, kimileriyse farklı ifadelerin birleşiminden oluştuğunu öne sürdü.

Ancak Erkin Koray'ın bu konudaki açıklaması ortaya atılan teorilerden çok daha farklıydı!

Erkin Koray'a Göre Estarabim'in Anlamı Ne?

Erkin Koray, hayatının son döneminde gazeteci ve müzik yazarı Kanat Atkaya'ya gönderdiği mektupta "Estarabim" hakkındaki iddialara açıkça yanıt verdi. Mektupta, kelimenin belirli bir anlamı olduğunu söyleyenlerin doğru bilgi vermediğini belirtti.

Koray'a göre "Estarabim" için tek bir anlam aramak gerekmiyordu. Sanatçı, kelimeyi kendisinin ortaya çıkardığını ve dinleyenlerin onu kendi algılarına göre yorumlamasını istediğini ifade etti.

"Kafanda Ne Resim Beliriyorsa..."

Erkin Koray'ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm kelimenin dinleyicide oluşturduğu çağrışımla ilgiliydi. Sanatçı, "Sağdan soldan Estarabim" ifadesini duyduğunda kişinin zihninde nasıl bir görüntü oluşuyorsa kelimenin anlamının da onun için o olduğunu söyledi.

Bu açıklama, "Estarabim" için yıllardır anlatılan çeşitli hikâyelerin sanatçının kendi ağzından doğrulanmadığını gösteriyor. Özellikle kelimenin belirli bir yabancı dilden geldiği veya başka bir ifadenin değiştirilmiş hâli olduğu yönündeki iddialar, Erkin Koray'ın açıklamasıyla kesinlikle uyuşmuyor.

1970'lerden Bugüne Gelen Şarkı

"Estarabim", Erkin Koray'ın müzik kariyerinin önemli parçalarından. Şarkı 1975 tarihli çalışmalar arasında yer alıyor. Bu eğlenceli, hareketli eser zaman içinde sanatçının en bilinen eserlerinden biri hâline geldi.

Şarkının adının anlamının kesin bir karşılığının bulunmaması da eserin yıllar boyunca konuşulmasına katkıda bulundu. Koray'ın açıklamasıyla birlikte konuya dair en sağlam cevap da ortaya çıkmış oldu: "Estarabim" için sözlüklerde aranacak tek bir anlam yok. Kelime, Erkin Koray'ın ifadesiyle dinleyenin zihninde bıraktığı çağrışımla anlam kazanıyor.

Belki de şarkının yıllardır unutulmamasının nedenlerinden biri tam olarak budur. Herkes aynı kelimeyi duyuyor, fakat kendi zihninde başka bir "Estarabim" kuruyor.