Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den Yeni Aşk Pozu: "Sevgilim" Diyerek Düşman Çatlattı!

Türk pop müziği ve televizyon dünyasının Kadırgalı lakaplı efsane ismi Seda Sayan müzisyen eşi Çağlar Ökten ile sürdürdüğü dolu dizgin evliliğiyle magazin gündeminden düşmüyor. 2022 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturan ve aralarındaki yaş farkı nedeniyle o dönem çeşitli eleştirilerin hedefi olan ünlü çift mutluluklarıyla tüm olumsuz yorumları geride bırakmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve sık sık birlikte verdikleri neşeli pozları takipçilerinin beğenisine sunan ikili paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek romantizm rüzgarları estirdi.

Sevgilim Notuyla Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Evliliklerinde her fırsatta birbirlerine olan sevgilerini dile getiren ünlü çiftten Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile samimi bir karesini takipçileriyle paylaştı. Şık giyim tarzları ve birbirlerine sevgi dolu bakışlarıyla dikkat çeken ikilinin fotoğrafına, ünlü sanatçı kısa ve öz bir not düştü: "Sevgilim"

Sayan'ın bu romantik paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede viral olarak binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı. Çiftin hayranları ve magazin dünyasındaki yakın dostları fotoğrafın altına "Nazar değmesin", "Maşallah mutluluğunuz daim olsun" ve "Düşman çatlatıyorsunuz" şeklinde övgü dolu mesajlar yağdırdı.

Aralarındaki Yaş Farkına Rağmen Örnek Çift Oldular

2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük olan müzisyen Çağlar Ökten ile 7. evliliğini gerçekleştiren Seda Sayan, evlendiği günden bu yana özel hayatıyla sıkça adından söz ettiriyor. Evliliklerinin ilk gününden itibaren aralarındaki yaş farkı magazin kulislerinde çok konuşulsa da ünlü çift uyumları ve samimiyetleriyle zaman içerisinde tüm bu tartışmalara en güzel yanıtı vermiş oldu. Hem özel yaşamlarında hem de iş hayatlarında birbirlerine destek olan ikili adeta romantik ilişkileriyle parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor.

Aynı Sahneyi Paylaşarak Sosyal Medyada Geniş Yankı Uyandırmışlardı

Aşkları her geçen gün daha da katlanan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti sadece sosyal medya paylaşımlarıyla değil profesyonel sahne performanslarıyla da göz dolduruyor. Geçtiğimiz günlerde birlikte sahne aldıkları dev konserde sergiledikleri canlı performans ve sahne kimyası sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Birlikte şarkı söylerken yakaladıkları enerji ve birbirlerine gözlerinin içi gülerek bakmaları izleyicilerden büyük alkış almıştı. Sahnedeki bu muhteşem uyumun ardından gelen yeni aşk pozu, ünlü çiftin evliliğinde işlerin ne kadar yolunda gittiğini bir kez daha kanıtlamış oldu.