Hülya Avşar ile Altan Erkekli Kanlı Nigar Müzikali'nde Buluşuyor!

Türk tiyatro ve sinema dünyasının heyecanla beklenen yeni sezon projelerinden biri olan Kanlı Nigar Müzikali kadrosuna dahil ettiği usta isimlerle magazin ve sanat kulislerinde geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Yapımcılığını ODD Entertainment'tan Onurcan Taş'ın üstlendiği müzikalin kadrosu Türk sinemasının ve tiyatrosunun iki dev ismini aynı projede buluşturdu. Daha önce başrol için Hülya Avşar ile anlaşma sağlandığı duyurulan iddialı yapımın kadrosuna usta oyuncu Altan Erkekli de katıldı.

Hülya Avşar Nigar Olurken, Altan Erkekli Agâh Efendi Rolüyle Seyirci Karşısına Çıkacak

Türk tiyatrosunun unutulmaz eserleri arasında yer alan ve Sadık Şendil'in kaleme aldığı eşsiz yapıttan uyarlanan Kanlı Nigar Müzikali yepyeni bir yorumla sinematik bir sahneleme anlayışıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Müzikalde Türk pop ve sinema dünyasının ikonik isimlerinden Hülya Avşar, yapımın başrol karakteri olan Nigar'a hayat verecek.

Avşar kızının sahnelerdeki güçlü performansıyla merakla beklenen projede Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Altan Erkekli ise Nigar'ın ev sahibi Agâh Efendi rolüyle seyirci karşısına çıkacak. İki usta ismin aynı sahneyi paylaşacak olması, şimdiden tiyatroseverlerde büyük bir heyecan yarattı.

Aralık Ayında Perde Diyecek: Ekim Ayında Okuma Provaları Başlıyor

Yönetmen koltuğunda başarılı isim Fatih Dokgöz'ün oturacağı Kanlı Nigar Müzikali sanat severlerle aralık ayında buluşacak. Projede hazırlıklar tüm hızıyla sürerken ekibin ekim ayının 2. haftasında ilk okuma provası için bir araya geleceği açıklandı.

Yalnızca oyuncu kadrosuyla değil canlı orkestrası, görkemli dekorları, büyük dans kadrosu ve yenilikçi sahneleme vizyonuyla da adından söz ettirecek olan müzikalin kadrosunda yer alacak diğer değerli oyuncuların ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Sadık Şendil'in ölümsüz eserini bugünün sahne estetiğiyle harmanlayacak olan yapım yeni sezonun en iddialı kültür-sanat olaylarından biri olmaya aday!