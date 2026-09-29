Sarp Apak'tan Gelen Nostaljik Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı: Aslı ve Efe Yeniden Bir Arada

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen, yayınlandığı döneme damga vuran fenomen dizileri, son dönemde ekranlara gelen sürpriz buluşmalarla izleyicileri adeta nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Salı akşamlarının reyting rekortmeni ve zirvedeki yerini kimseye kaptırmayan Tuzlu Kahve izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Doktorlar dizisinin unutulmaz efsaneleri Ela ve Levent'i (Yasemin Ergene ve Kutsi) yıllar sonra aynı sahnede buluşturarak sosyal medyayı sallayan yapım nostalji serisinin ikinci halkasında bu kez rotayı gençlik dramasının başyapıtı Kavak Yelleri'ne çevirdi.

Fenomen Dizinin Dört Unutulmaz Yüzü Yıllar Sonra Aynı Kadroda

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve her bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Tuzlu Kahve 29 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek olan 5. bölümüyle adeta yer yerinden oynatacak bir bölüme imza atıyor. Dizide Murat ve Aybüke karakterlerine hayat veren Sarp Apak ile Ceren Moray bu akşam yayınlanacak bölümde Kavak Yelleri'nin Aslı'sı Pelin Karahan ile Efe'si Dağhan Külegeç'i konuk ediyor.

2007 yılında Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren ve bir neslin büyümesine eşlik eden Kavak Yelleri'nin en sevilen karakterlerinden Güven'i canlandıran Sarp Apak ile Su'ya hayat veren Ceren Moray yıllar sonra eski rol arkadaşlarıyla aynı sette bir araya gelmiş oldu. Reytinglerde 7,40 gibi yüksek bir orana ulaşarak liderliğini perçinleyen Tuzlu Kahve bu dev buluşmayla birlikte izleyici kitlesini katlamayı başardı.

Sarp Apak'tan Paylaşılan O Sahne Sosyal Medyayı Salladı

Bu büyük buluşma öncesinde nostaljinin ilk ve en heyecan verici sinyali ise Sarp Apak'tan geldi. Başarılı oyuncu yeni bölüm yayınlanmadan hemen önce sosyal medya hesabından Kavak Yelleri'nin hafızalara kazınan ve milyonlarca izleyicinin ezbere bildiği o efsane sahnelerden birini paylaştı. Paylaşılan videoda Güven karakterinin Aslı ile Efe'nin yıllar sonraki o meşhur karşılaşmasını izlediği anlar yer aldı.

Zamanlamasıyla da dikkat çeken bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Yıllar önce Aslı ile Efe'nin destansı buluşmasına ekran başından şahit olan Güven bu kez Tuzlu Kahve'nin Murat'ı olarak aynı ikiliyle yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelmiş olacak. Üstelik yapımcı Polat Yağcı'nın kamera arkasından paylaştığı ve "Anılar Tuzlu Kahve'de canlanmaya devam ediyor" notunu düştüğü kareler de heyecanı ikiye katladı. Fragmanlarda fon müziği olarak kullanılan o unutulmaz "Hele Bi Gel" melodisi ve lunapark sahneleri eski izleyicilerde nostaljik rüzgarlar estirdi.

Nostalji Köprüsü Hangi Dizilerle Devam Edecek?

Doktorlar sürpriziyle başlayıp Kavak Yelleri fırtınasıyla devam eden bu nostaljik konuk konsepti televizyon dünyasında yepyeni bir akımın kapılarını araladı. Eski dizilerin sevilen karakterlerini günümüz yapımlarında aynı evrende buluşturan bu akımın ilerleyen bölümlerde hangi yapımlarla ve hangi unutulmaz isimlerle devam edeceği şimdiden magazin kulislerinin ve dizi hayranlarının en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu akşam ekrana gelecek olan 5. bölümde Aslı ve Efe'nin Tuzlu Kahve evresindeki maceraları ve eski dostların vereceği tepkiler ekran başındakilere kahve tadında nostaljik anlar yaşatacak!