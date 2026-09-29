Derya Pınar Ak'tan Çirkin Dizisine Duygusal Veda: "Hoş Çakal Çirkin!"

Yeni televizyon sezonunun başlamasıyla birlikte ekranlarda peş peşe yaşanan erken final fırtınaları hız kesmeden devam ediyor. Artan yapım maliyetleri ve hızla değişen seyirci alışkanlıklarının reytinglere olumsuz yansıması birçok iddialı yapımın erken veda etmesine neden olurken bu kervana katılan son dizilerden biri de Star TV'nin pazar akşamları ekrana gelen yapımı Çirkin olmuştu. Dizi severleri üzüntüye boğan bu final kararının ardından yapımın başrol oyuncularından Derya Pınar Ak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla projeye resmen veda etti. Genç oyuncunun set arkasından paylaştığı kareler ve veda notu kısa sürede hayranlarından büyük ilgi gördü.

11. Bölümde Ekrana Veda Edecek Olan Diziden Duygusal Kareler

Yayınlandığı günden bu yana pazar akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alan Çirkin son gelen reyting sonuçlarının ve sektördeki zorlu rekabet koşullarının ardından 11. bölümde final yapma kararı almıştı. Sevilen dizinin erken final haberi izleyicileri derinden sarsarken yapımın genç ve başarılı oyuncusu Derya Pınar Ak'ın sosyal medyadaki veda paylaşımı gündeme oturdu.

Dizinin çekimleri sırasında set arkasında biriktirdiği anıları ve özel kareleri takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu hayranlarına duygusal anlar yaşattı. Ekip arkadaşlarıyla birlikte çekildiği samimi fotoğrafları peş peşe sıralayan Ak set ortamındaki neşeli ve uyumlu hallerini gözler önüne serdi.

"Hoş Çakal Çirkin" Notuyla Yürekleri Burktu

Paylaştığı albümün altına düştü "Hoş çakal Çirkin" notuyla projeye ve canlandırdığı karaktere veda eden Derya Pınar Ak'ın bu samimi mesajı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Dizinin sadık izleyicileri genç oyuncunun performansına övgüler yağdırırken yapımın erken final yapmasından duydukları üzüntüyü de yorumlarda dile getirdi.

Set arkası karelerinde ekibin birbirleriyle olan uyumu ve çalışma sırasındaki keyifli anları dikkat çekerken Derya Pınar Ak'ın bu anlamlı vedası magazin kulislerinde de geniş yankı uyandırdı. Sevilen oyuncunun bu vedanın ardından yeni projeler için şimdiden görüşmelere başladığı ve hayranlarını çok bekletmeden yeniden ekranlarda döneceği konuşuluyor. Erken final yapmasına rağmen akıllarda yer edinen Çirkin oyuncularının sosyal medyadaki bu tür vefa dolu paylaşımlarıyla uzun süre hafızalardan silinmeyecek gibi görünüyor.