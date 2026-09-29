Aslı Turanlı ile Taha Tatlıcı Evleniyor: Romantik Teklife "Evet" Dedi!

Magazin dünyasının sevilen ve yakından takip edilen isimleri arasında yer alan güzel oyuncu Aslı Turanlı bir süredir aşk yaşadığı iş insanı sevgilisi Taha Tatlıcı'dan aldığı evlilik teklifiyle mutluluğa yelken açtı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlilik yoluna girdiklerini müjdeleyen başarılı oyuncu müjdeli haberi hayranlarıyla paylaşarak magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Romantik anların karelerini takipçilerinin beğenisine sunan ikili kısa sürede binlerce tebrik mesajı aldı.

Bodrum'daki Tekne Tatiliyle Aşklarını Belgelemişlerdi

Sosyal medyadaki aktif paylaşımları şık tarzı ve rol aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Aslı Turanlı ile cemiyet ve iş dünyasının tanınan simalarından Taha Tatlıcı'nın birlikteliği ilk olarak magazin kulislerinde büyük yankı uyandırmıştı. İkili, geçtiğimiz temmuz ayında Bodrum'un maviliklerinde çıktıkları romantik tekne tatilinde objektiflere takılmış ilişkilerini gözler önüne sermişti.

Gözlerden uzak ama son derece keyifli bir ilişki yürüten çift aralarındaki uyum ve neşeli halleriyle parmakla gösterilen ikililer arasında yerini almıştı. Tatil sezonunun ardından ilişkilerini daha da derinleştiren ve evlilik yolunda sağlam adımlarla ilerleyen ünlü çift bu kez magazin basınına bomba gibi düşen evlilik haberiyle adlarından söz ettirdi.

Romantik Akşam Yemeğinde Gelen "Evet" Sosyal Medyayı Salladı

Sevgilisi Taha Tatlıcı'dan aldığı sürpriz ve romantik evlilik teklifi karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Aslı Turanlı teklife seve seve "Evet" yanıtını verdi. Çiftin baş başa çıktığı romantik akşam yemekten ve teklif anından kalan kareleri sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu mutluluğunu gözler önüne serdi.

Paylaşılan fotoğraflarda ikilinin neşeli ve romantik halleri dikkat çekerken, kısa süre içinde magazin camiasından ve hayranlarından tebrik yağmuruna tutuldular. Sosyal medyada viral olan bu özel kareler "Yılın düğünlerinden biri mi geliyor?" sorularını da beraberinde getirdi.