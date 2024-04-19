Serenay Sarıkaya'nın New York pozları sosyal medyayı salladı!

Serenay Sarıkaya, müzisyen Mert Demir'le olan ilişkisiyle bir süredir gündemde. Son paylaşımlarıyla New York'ta dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, 'Aile' dizisinde Devin karakterini canlandırdığı rolüyle tanınıyor. Sarıkaya'nın son paylaşımı büyük beğeni topladı.

Serenay Sarıkaya'nın New York pozları sosyal medyayı salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-04-2024 10:29

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, New York'ta çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya'nın New York'a dair atmosferi yansıtan paylaşımı, kısa sürede geniş ilgi gördü ve takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sarıkaya'nın paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun farklı bir aura taşıdığını belirterek yorumlarda bulundu. "Çok başka bir aurası var bu kadının ya", "Gözler kalbin aynasıdır" ve "O kadar güzelsin ki anlatamam" gibi olumlu yorumlar, Sarıkaya'nın hayranlarının beğenisini kazandı.

Ünlü oyuncunun New York'ta çekilen fotoğrafları, takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı ve Sarıkaya'nın sosyal medya hesabında konuşulmaya devam ediyor.

İşte o fotoğraflar:

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