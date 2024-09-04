Serenay Sarıkaya'nın giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, şıklığıyla yine gündemde! Son dönemde katıldığı bir davette giydiği siyah elbise, modaseverlerin ilgisini çekti. Günler sonra elbisenin fiyatı da ortaya çıktı. Instagram’daki ‘Wildest Fashion’ adlı moda sayfasına göre, Sarıkaya’nın tercih ettiği ünlü bir markaya ait elbisenin değeri tam 40 bin 200 TL.

Serenay Sarıkaya’nın bu şık tercihi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, güzel oyuncunun tarzını övgü yağmuruna tuttu. Sarıkaya için, "Güzel ve yüksek auralı kadın olduğu için her şey yakışıyor Serenay'a" ve "Muhteşem görünüyor" gibi yorumlar yapıldı.

Sarıkaya, her zamanki gibi zarafeti ve tarzıyla göz kamaştırırken, elbisenin yüksek fiyatı da dikkatlerden kaçmadı. Moda dünyasında adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu son kombiniyle yine modaseverlerin gönlünü fethetti.

Serenay Sarıkaya, modadaki iddiasını bir kez daha kanıtlarken, ünlü markaya ait elbisesiyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Giydiği her parçayla stilini konuşturan Sarıkaya, modanın öncülerinden biri olmaya devam ediyor.