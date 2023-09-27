Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un evli babası aşk mı yaşıyor?

Ümran Seyhan'ın samimi görüntülerinin ardından, bu kişinin Kenan Tosun olduğu iddiası ortaya atıldı. Kenan Tosun'un Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşadığı ve evli olduğu belirtiliyor.

2.Sayfa programında bu iddia tartışıldı. Sunuculardan Müge Dağıstanlı, Cansu Tosun'un anne ve babasının evli olduğunu ve ailece görüştüklerini belirtti. Bu görüşme sırasında neler yaşandığı ve ilişkinin nasıl başladığı merak konusu oldu.

Programın sunucularından Müge Dağıstanlı, "Cansu Tosun'un anne ve babası evli. Ege'de çok güzel bir köyde yazlıkları yan yana bu ailelerin. Ailece de görüşüyorlar, bu görüşme sırasında mı kanlar kaynadı?" diye sordu.

Gülşen, "İki villa yan yana, acaba Antalya'dan bir tanışma mı var?" diye düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, ilişkinin yasak bir aşk mı olduğu, ilişkinin doğası hakkında da konuşuldu.