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Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un evli babası aşk mı yaşıyor?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı'nda samimi bir şekilde bir erkek arkadaşıyla yürüyüş yaparken görüntülendi ve bu kişinin oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun olduğu iddia edildi. Bu iddia, '2. Sayfa' programında ele alındı.

Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un evli babası aşk mı yaşıyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2023 17:17

Ümran Seyhan'ın samimi görüntülerinin ardından, bu kişinin Kenan Tosun olduğu iddiası ortaya atıldı. Kenan Tosun'un Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşadığı ve evli olduğu belirtiliyor.

2.Sayfa programında bu iddia tartışıldı. Sunuculardan Müge Dağıstanlı, Cansu Tosun'un anne ve babasının evli olduğunu ve ailece görüştüklerini belirtti. Bu görüşme sırasında neler yaşandığı ve ilişkinin nasıl başladığı merak konusu oldu.

Programın sunucularından Müge Dağıstanlı, "Cansu Tosun'un anne ve babası evli. Ege'de çok güzel bir köyde yazlıkları yan yana bu ailelerin. Ailece de görüşüyorlar, bu görüşme sırasında mı kanlar kaynadı?" diye sordu.

Gülşen, "İki villa yan yana, acaba Antalya'dan bir tanışma mı var?" diye düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, ilişkinin yasak bir aşk mı olduğu, ilişkinin doğası hakkında da konuşuldu.

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