Serenay Sarıkaya'nın Adana Demirspor formasıyla kombinlediği saat olay oldu: 'Para konuşur'

31 Mart'ta, Türkiye'deki yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Bu seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın seçimi yapıldı. Ayrıca, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de gerçekleştirildi.

Ünlüler arasından oy kullanmaya giden isimlerden biri de Serenay Sarıkaya oldu. Sarıkaya, Beşiktaş'taki Tevfik Fikret İlkokulu'nda 1069 numaralı sandıkta oy kullandı. Ünlü oyuncunun oy kullanırken Adana Demirspor forması tercih etmesi dikkat çekti.

Oy kullanma işlemi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarıkaya, "Hayırlısı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah hepimiz için hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Adana Demirspor formasını giymesiyle ilgili olarak ise Sarıkaya, "Bunu 'Aile' dizisinde bütün ekibe isimlerimizin yazılı olduğu şekilde hediye etmişlerdi. İlk defa bugün giydim" dedi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören detaylardan biri de Sarıkaya'nın forma ile birlikte taktığı saati oldu. Ünlü oyuncunun, 800 bin TL değerindeki saati, yorum yağmuruna tutuldu.



İşte o yorumlardan bir kaçı



- Parası var ki takıyor!

- Para konuşur

- Hiç kıskanmadım...

- Forma aşırı yakışmış ama saat ve gözlük olmamış.

- İstediği yerde takar, bize ne?

- Yakışır sana Serenay...