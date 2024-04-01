Serenay Sarıkaya'nın Adana Demirspor formasıyla kombinlediği saat olay oldu: 'Para konuşur'

31 Mart'ta sanat dünyasının tanınmış isimleri, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gittiler. Oy kullanmaya giderken objektiflere takılan Serenay Sarıkaya, Adana Demirspor formasıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bu forma ile uyumlu kombinlediği bir markaya ait saat ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Serenay Sarıkaya'nın Adana Demirspor formasıyla kombinlediği saat olay oldu: 'Para konuşur'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-04-2024 10:01

31 Mart'ta, Türkiye'deki yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Bu seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın seçimi yapıldı. Ayrıca, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de gerçekleştirildi.

Ünlüler arasından oy kullanmaya giden isimlerden biri de Serenay Sarıkaya oldu. Sarıkaya, Beşiktaş'taki Tevfik Fikret İlkokulu'nda 1069 numaralı sandıkta oy kullandı. Ünlü oyuncunun oy kullanırken Adana Demirspor forması tercih etmesi dikkat çekti.

Oy kullanma işlemi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarıkaya, "Hayırlısı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah hepimiz için hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Adana Demirspor formasını giymesiyle ilgili olarak ise Sarıkaya, "Bunu 'Aile' dizisinde bütün ekibe isimlerimizin yazılı olduğu şekilde hediye etmişlerdi. İlk defa bugün giydim" dedi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören detaylardan biri de Sarıkaya'nın forma ile birlikte taktığı saati oldu. Ünlü oyuncunun, 800 bin TL değerindeki saati, yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o yorumlardan bir kaçı

- Parası var ki takıyor!
- Para konuşur
- Hiç kıskanmadım...
- Forma aşırı yakışmış ama saat ve gözlük olmamış.
- İstediği yerde takar, bize ne?
- Yakışır sana Serenay...

Benzer Haberler
Usta isim, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor! Usta isim, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor!
Son Dakika! 20.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme Başlıyor! Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası Duyuruldu! Son Dakika! 20.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme Başlıyor! Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası Duyuruldu!
Halkbank Emekli Maaşlarına Ödeme! Halkbank Maaş Alan Emeklilere 245000 TL Ödeme Verilecek! Halkbank Emekli Maaşlarına Ödeme! Halkbank Maaş Alan Emeklilere 245000 TL Ödeme Verilecek!
Çiğdem Batur ve Gökhan Keser'in sürpriz aşkı! El ele yakalandılar Çiğdem Batur ve Gökhan Keser'in sürpriz aşkı! El ele yakalandılar
Ünlü isimler böyle oy kullandı Ünlü isimler böyle oy kullandı
Hazal Kaya imaj yeniledi! Yeni görüntüsü sosyal medyada gündeme geldi! Hazal Kaya imaj yeniledi! Yeni görüntüsü sosyal medyada gündeme geldi!
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar dizisinden olay yaratan fragman: 'Levent, sen Meryem'e aşıksın!'
  • 27-03-2024 15:55

Kızıl Goncalar dizisinden olay yaratan fragman: 'Levent, sen Meryem'e aşıksın!'

Serenay Sarıkaya'nın Adana Demirspor formasıyla kombinlediği saat olay oldu: 'Para konuşur'
  • 01-04-2024 10:01

Serenay Sarıkaya'nın Adana Demirspor formasıyla kombinlediği saat olay oldu: 'Para konuşur'

Kıvanç Tatlıtuğ'un Dubai tatili ifşa oldu
  • 25-03-2024 10:38

Kıvanç Tatlıtuğ'un Dubai tatili ifşa oldu

Nejat İşler'den dikkat çeken açıklama: 'Evet küskünüm'
  • 29-03-2024 12:19

Nejat İşler'den dikkat çeken açıklama: 'Evet küskünüm'

Melek Mosso'yu isyan ettiren yorum:
  • 26-03-2024 10:50

Melek Mosso'yu isyan ettiren yorum: "Midem bulandı"