Serenay Sarıkaya'dan Yunanistan tatili pozları

Serenay Sarıkaya'nın sezon finali sonrası dinlenme anları ve paylaştığı son pozları hayranları arasında büyük bir ilgi uyandırdı! Ünlü oyuncu, başrolünde yer aldığı dizinin yoğun bir sezonun ardından bir süreliğine dinlenmeye çekildi. Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Serenay Sarıkaya, son pozlarıyla da adından söz ettirdi.

Serenay Sarıkaya, özel bir fotoğrafçı olan Burcum Baygut'un objektifinden çıkan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Uzun delikli çizmelerini mini siyah bir elbiseyle kombinleyen ünlü oyuncu, çekilen fotoğrafların güzelliğine vurgu yaparak paylaşımını takipçileriyle paylaştı.

Serenay Sarıkaya, paylaşımında "Bugün de güneşi uğurladıysak çıkalım kardeşim. Evet en yakın arkadaşım olağanüstü bir fotoğrafçı olduğu için çok şanslıyım" şeklinde bir not düştü. Bu paylaşımıyla binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hayranlar, Serenay Sarıkaya'nın son pozlarını büyük bir beğeniyle karşıladı ve güzelliği karşısında hayranlık ifadeleriyle yorumlarını iletti. Ünlü oyuncunun stil tercihleri ve fotoğraf çekimindeki doğal güzelliği, takipçilerinin ilgisini çekmeyi başardı.