Serenay Sarıkaya'dan poz verme dersleri

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son paylaşımıyla bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarıkaya, adeta poz kestiği videosunu paylaşarak takipçilerini büyüledi, ancak bu paylaşım kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sıkça dikkat çeken Sarıkaya, son paylaşımında hayranlarını adeta büyüledi. Ancak bu kez hayranlarının yorumları da gecikmedi. Paylaşımı hakkında yoğun ilgi ve yorumlar alan ünlü oyuncu, takipçileri arasında tartışma konusu haline geldi.

Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı poz, hem beğeni hem de yorum rekorları kırdı.