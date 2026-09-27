Serenay Sarıkaya’dan Disneyland Kaçamağı!

Serenay Sarıkaya yoğun temposuna kısa bir ara vererek Disneyland’a gitti. Eğlence parkında çocuklar gibi eğlenen oyuncunun renkli anları dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya’dan Disneyland Kaçamağı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2026 15:59

Serenay Sarıkaya yoğun iş temposuna kısa bir mola verip soluğu Disneyland’da aldı. Son dönemde rol aldığı projeler ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu bu kez bambaşka bir görüntüsüyle dikkat çekti. Disneyland’ın masalsı atmosferine kendini kaptıran Sarıkaya eğlence parkında adeta çocukluğuna döndü.

Yoğun Temponun Ardından Disneyland Molası

Setten sete koşturan Serenay Sarıkaya fırsat bulduğu anda kendini seyahate atıyor. Oyuncunun son durağı ise dünyanın en ünlü eğlence parklarından biri olan Disneyland oldu.

Renkli atmosferiyle her yaştan ziyaretçiyi kendine çeken parkta keyifli vakit geçiren Sarıkaya günlük hayatın stresinden de biraz olsun uzaklaşmış oldu. Ünlü oyuncunun paylaşılan görüntülerindeki neşeli hali kısa tatilin ona iyi geldiğini gösterdi.

Çocuklar Gibi Eğlendi

Disneyland’ın birbirinden renkli alanlarını gezen Serenay Sarıkaya parkın eğlenceli atmosferinin tadını doyasıya çıkardı. Oyuncunun özellikle rahat ve günlük tarzıyla oldukça doğal görünmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Her zaman şık görüntüsü ve iddialı tarzıyla görmeye alıştığımız Sarıkaya’nın bu kez daha rahat neşeli ve eğlenceli halleri ortaya çıktı. Disneyland’ın masal dünyasında dolaşırken adeta çocukluğuna dönen oyuncu ziyaretinden keyifli anılar biriktirdi.

Hayranlarından Büyük İlgi

Serenay Sarıkaya’nın Disneyland macerası sosyal medyada da ilgi gördü. Oyuncunun renkli kareleri hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Sarıkaya’nın iş hayatından uzaklaşıp sadece eğlenmeye odaklandığı bu anlar takipçileri tarafından da beğeniyle karşılandı.

Kariyerinin yanı sıra seyahatleri ve özel hayatıyla da yakından takip edilen Sarıkaya bu kez herhangi bir proje ya da set haberiyle değil Disneyland’daki neşeli görüntüleriyle gündeme geldi. Görünen o ki ünlü oyuncu kısa molasının tadını fazlasıyla çıkardı.

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