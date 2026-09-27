Johnny Depp’ten Olay Poz! Yapay Yaprakları Isırıp Poz Verdi

Johnny Depp Las Vegas’taki etkinlikte fotoğrafçılara poz verirken dekoratif yaprakları ısırdı. Ünlü oyuncunun sıra dışı hareketi dikkat çekti.

Johnny Depp’ten Olay Poz! Yapay Yaprakları Isırıp Poz Verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2026 16:11

Johnny Depp Las Vegas’ta katıldığı bir etkinlikte yine kendine has tavırlarından biriyle dikkat çekti. Fotoğrafçılara poz verdiği sırada arkasındaki dekoratif bitkilere yönelen ünlü oyuncu yapraklardan birini dişleriyle koparıp ağzında tutarak objektiflere poz verdi. 63 yaşındaki Depp’in bu eğlenceli hareketi gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Fotoğraf Çekiminde Bir Anda Yaprağa Yöneldi

Johnny Depp Park MGM’de düzenlenen Drink Las Vegas etkinliğine katıldı. Etkinlik kapsamında basın mensuplarının karşısına çıkan oyuncu fotoğrafçılara poz verirken sıradan bir çekimi bir anda oldukça farklı bir hale getirdi.

Depp arkasında bulunan yeşilliklerle kaplı dekoratif fonun yanına giderek yapraklardan birini dişleriyle kopardı. Ardından yaprağı ağzında tutup objektiflere bakarak poz verdi. Fotoğrafçıların karşısında oldukça rahat görünen oyuncunun bu hareketi etkinliğin renkli anlarından biri oldu.

Yaprakları İkinci Kez Isırdı

Johnny Depp bununla da yetinmedi. Bir süre sonra aynı dekoratif bitkilere yeniden yönelen oyuncu bu kez daha büyük bir parçayı ısırarak ağzında tuttu.

Ortaya çıkan görüntü Depp’in eğlenceli ve sıra dışı tavrını bir kez daha gözler önüne serdi. Üstelik söz konusu yaprakların gerçek olmadığı, dekor amacıyla kullanılan yapay bitkiler olduğu belirtildi. Yani Depp’in bu hareketiyle ilgili endişe edilecek bir durum da yoktu.

Yeni Filmiyle de Gündemde

Johnny Depp son dönemde sadece renkli etkinlik görüntüleriyle değil yeni filmi “Day Drinker” ile de adından söz ettiriyor. Marc Webb’in yönettiği filmde Madelyn Cline ve Penélope Cruz ile birlikte kamera karşısına geçen oyuncunun yeni görüntüsü de merak uyandırmıştı.

Depp’in Las Vegas’taki bu sıra dışı pozu ise yeni filmi kadar konuşulacak gibi görünüyor. Ünlü oyuncu tek bir yaprakla bile etkinliğin havasını değiştirmeyi başardı.

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