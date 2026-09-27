Harbiye’de Gülşen Rüzgârı! Sahne Kıyafeti Olay Yarattı

Gülşen Harbiye Açıkhava sahnesine çıktığı son konserinde yine tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sahne kıyafetleri konusunda sınırları zorlamayı seven ünlü şarkıcı bu kez tüy detaylarıyla hareketlendirilmiş yarım şalvar kombiniyle sevenlerinin karşısına çıktı. Konser boyunca sahne performansının yanı sıra kıyafeti de gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Gülşen’den Yarım Şalvar Sürprizi

Harbiye’de hayranlarıyla buluşan Gülşen bu kez klasik sahne kostümlerinden biraz uzaklaşmayı tercih etti. Ünlü şarkıcı yarım şalvar formundaki özel kombiniyle sahneye çıktı.

Kıyafetin özellikle alt kısmındaki hacimli görünüm dikkat çekerken kullanılan tüy detayları da kombine oldukça farklı bir hava kattı. Sahne ışıkları devreye girdiğinde tüylerin ve kıyafetin hareketli görüntüsü daha da belirgin hale geldi.

Tüy Detayları Gözlerden Kaçmadı

Gülşen’in sahne stilinde en çok öne çıkan detaylardan biri hiç kuşkusuz tüyler oldu. Kombinin farklı bölümlerinde kullanılan bu detaylar sanatçının sahnedeki hareketleriyle birlikte daha dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.

Harbiye gibi büyük bir sahnede tercih edilen bu iddialı görünüm Gülşen’in kendine has tarzını bir kez daha ortaya koydu. Konseri izleyenler de sanatçının sahne kıyafetini yakından takip etti.

Alışılmışın Dışına Çıkmayı Seviyor

Gülşen yıllardır sadece şarkılarıyla değil sahne tarzıyla da gündeme geliyor. Kimi zaman cesur seçimleriyle kimi zaman da oldukça sıra dışı parçalarıyla konuşulan sanatçı bu kez de yarım şalvar tercihiyle kendi çizgisini devam ettirdi.

Harbiye konserindeki kombin Gülşen’in sahne stilinde farklı tasarımlara ne kadar açık olduğunu bir kez daha gösterdi. Şarkılarıyla sevenlerine keyifli bir gece yaşatan sanatçı kıyafetiyle de gecenin akılda kalan isimlerinden biri oldu.