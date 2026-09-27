Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’ın Film Gibi Tanışma Hikayesi

Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan’ın 58 yıllık aşkının nasıl başladığı yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Büyükada’da başlayan hikâyenin detayları şaşırttı.

Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’ın Film Gibi Tanışma Hikayesi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2026 15:30

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit’in özel hayatı da kariyeri kadar dikkat çekiyor. Usta oyuncu 1968 yılında Fenerbahçe’nin yıldız futbolcularından Selim Soydan ile evlendi. Aradan geçen 58 yıla rağmen birlikteliklerini sürdüren çiftin aşkı yıllara meydan okuyan ilişkiler arasında gösteriliyor. Peki bu uzun aşk hikâyesi nasıl başladı? Cevabı yıllar öncesine uzanıyor.

İlk Karşılaşma Büyükada’da

Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan’ın yolları ilk kez Büyükada’da kesişti. O dönem Fenerbahçe’de futbol oynayan Selim Soydan takım kampı nedeniyle Büyükada’daydı. Karşısında ise Yeşilçam’ın genç ve dikkat çeken oyuncularından Hülya Koçyiğit vardı.

İlk karşılaşmaları ikisi için de sıradan bir an gibi görünse de zamanla bambaşka bir hikâyenin başlangıcı oldu. Selim Soydan o gün karşılaştığı Hülya Koçyiğit’ten etkilendi ve bu tanışma kısa sürede güçlü bir aşka dönüştü.

Hülya Koçyiğit’i Evliliğe İkna Etti

O yıllarda evlenmeyi düşünmeyen Hülya Koçyiğit’i ikna etmek ise Selim Soydan’a düşmüştü. Soydan’ın kararlı tavrı ve kurmak istediği aileyi anlatması genç oyuncunun fikrinin değişmesinde etkili oldu.

Selim Soydan’ın Hülya Koçyiğit’e “Annen annem, kardeşlerin kardeşlerim olsun. Gel Hülya, yuvamızı kuralım” dediği anlatılıyor. Bu sözlerin ardından çiftin aşkı evlilik yolunda ilerledi.

Nikâh Tam Bir Saat Gecikti

Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan 5 Temmuz 1968’de nikâh masasına oturdu. Ancak düğün günü yaşanan bir detay da yıllar sonra unutulmadı. Nikâh o kadar kalabalıktı ki çift memurun karşısına ancak yaklaşık bir saat sonra çıkabildi.

Bu evlilikten kızları Gülşah Soydan dünyaya geldi. Bugün torunları ve ailesiyle kalabalık bir hayat sürdüren Hülya Koçyiğit 58 yıllık evliliğiyle Yeşilçam tarihindeki en uzun soluklu aşklardan birine sahip.

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