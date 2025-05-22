Serenay Sarıkaya’dan Dev Reklam Anlaşması

Serenay Sarıkaya, bankayla 4. kez anlaşma yaptı. Dizi başarısını reklam dünyasına da taşıyan yıldız yine zirvede!

Serenay Sarıkaya’dan Dev Reklam Anlaşması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-05-2025 11:00

Ekran Başarısı, Reklam Gücüne Dönüştü

Serenay Sarıkaya, son dönemdeki başarılı projeleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonuyla ekranlarda fırtına estiren ünlü oyuncu, kariyerindeki yükselişi reklam dünyasına da taşıdı. Gözde yıldız, uzun süredir iş birliği yaptığı bankayla 4. kez anlaşma yenileyerek büyük bir başarıya daha imza attı.

Dördüncü Kez Aynı Markaya “Evet” Dedi

Türkiye'nin önde gelen bankalarından biriyle uzun süredir çalışan Serenay Sarıkaya, reklam yüzü olarak marka imajını güçlendirmeyi sürdürüyor. Daha önce üç kez anlaşma sağlayan Sarıkaya, markayla bir kez daha el sıkışarak dördüncü reklam kampanyasına da adını yazdırdı.

Yeni kampanyanın çekimlerine başlandığı öğrenilirken, Sarıkaya'nın performansı ve enerjisiyle projeye büyük katkı sunduğu da konuşuluyor.

Serenay Sarıkaya’dan Ekrana Kısa Bir Ara

Geçtiğimiz yıl Aile dizisinde sergilediği güçlü oyunculukla övgü toplayan Sarıkaya, hemen ardından dijital platformda yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. ve 3. sezon çekimlerine katıldı. Aralıksız süren set temposunun ardından oyuncu, ana akım projelerden gelen teklifleri şu an için değerlendirmiyor.

Kulis bilgilerine göre Serenay Sarıkaya, bir süre dinlenmeyi ve yalnızca seçilmiş projelerde yer almayı tercih ediyor. Bu kararı hem hayranları hem de sektör profesyonelleri tarafından anlayışla karşılanıyor.

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