Serenay Sarıkaya zor günler geçiriyor: Kendini eve kapattı!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı. Menajeri Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada ifade vermesi ve özel hayatına dair ortaya atılan iddialar nedeniyle zor günler geçiren Sarıkaya’nın, ailesi dışında kimseyle görüşmediği öğrenildi.

Güzel oyuncunun psikolojik destek aldığı ve olaylardan etkilenmemek için sosyal medyadan da uzak durduğu iddia ediliyor. Spor ve kuaför dışında evinden çıkmayan Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde çekim için gittiği Paris’ten döner dönmez tekrar kendisini eve kapattı.

Bu süreçte gelen senaryoları değerlendiren ancak yeni projeler için net bir karar vermeyen Sarıkaya’nın, yaşananları geride bırakmak için bir süre daha inzivada kalmayı tercih ettiği söyleniyor. Hayranları ise güzel oyuncunun en kısa sürede eski enerjisine kavuşmasını umut ediyor.