Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!

Ekranların en çok kazanan ve markaların reklam yüzü olmak için yarıştığı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyada fırtınalar estirmeye devam ediyor. Her adımı olay olan, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen 33 yaşındaki güzel yıldız, Instagram hesabından paylaştığı yeni karelerle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Tarzıyla Yine Fark Yarattı

Mert Demir ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinden inmeyen Sarıkaya, 10 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu profilinde yayınladığı fotoğraflarla "ikon" unvanının hakkını verdi:

Doğal ve İddialı: Sarıkaya'nın kendine has tarzını yansıtan pozları, kısa sürede yüz binlerce beğeni alırken; takipçileri "Yine yakıyorsun", "Enerjin bambaşka" gibi yorumlarla ünlü oyuncuyu övgü yağmuruna tuttu.

Mert Demir Etkisi: Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, sevgilisi Mert Demir ile olan ilişkisine dair göndermeler ve "Aşk yaramış" ifadeleri de dikkat çekti.

Reklam ve Dizi Dünyasının Aranan Yüzü

Son dönemde dijital platformlardaki projeleri ve global markalarla yaptığı iş birlikleriyle kariyerinin zirvesini yaşayan Serenay Sarıkaya, paylaşımlarıyla sadece hayranlarına değil, moda dünyasına da ilham vermeye devam ediyor. Oyuncunun her karesi, kısa sürede sosyal medya trendleri arasına giriyor.