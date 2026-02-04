Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!

Serenay Sarıkaya'nın yeni Instagram paylaşımları sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncunun Mert Demir ile ilişkisi ve son fotoğraflarına gelen yorumlarla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-02-2026 11:23

Ekranların en çok kazanan ve markaların reklam yüzü olmak için yarıştığı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyada fırtınalar estirmeye devam ediyor. Her adımı olay olan, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen 33 yaşındaki güzel yıldız, Instagram hesabından paylaştığı yeni karelerle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Tarzıyla Yine Fark Yarattı

Mert Demir ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinden inmeyen Sarıkaya, 10 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu profilinde yayınladığı fotoğraflarla "ikon" unvanının hakkını verdi:

  • Doğal ve İddialı: Sarıkaya'nın kendine has tarzını yansıtan pozları, kısa sürede yüz binlerce beğeni alırken; takipçileri "Yine yakıyorsun", "Enerjin bambaşka" gibi yorumlarla ünlü oyuncuyu övgü yağmuruna tuttu.

  • Mert Demir Etkisi: Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, sevgilisi Mert Demir ile olan ilişkisine dair göndermeler ve "Aşk yaramış" ifadeleri de dikkat çekti.

Reklam ve Dizi Dünyasının Aranan Yüzü

Son dönemde dijital platformlardaki projeleri ve global markalarla yaptığı iş birlikleriyle kariyerinin zirvesini yaşayan Serenay Sarıkaya, paylaşımlarıyla sadece hayranlarına değil, moda dünyasına da ilham vermeye devam ediyor. Oyuncunun her karesi, kısa sürede sosyal medya trendleri arasına giriyor.

 

Benzer Haberler
Hande Erçel’den Eleştirilere Rest: Hande Erçel’den Eleştirilere Rest: "Susturamazsınız, İnsanlar Konuşur!"
Taze Anne İrem Helvacıoğlu’ndan Doğum Günü Pozu: Taze Anne İrem Helvacıoğlu’ndan Doğum Günü Pozu: "Hoş Geldin 36!"
Müge Anlı İsyan Etti: Müge Anlı İsyan Etti: "Yakamızdan Düşün!"
Barış Arduç’tan Samimi Evlilik İtirafı: Barış Arduç’tan Samimi Evlilik İtirafı: "Pandemi Bizim İçin Dönüm Noktası Oldu"
Kısmetse Olur Cansel’inden Şoke Eden Değişim: Kısmetse Olur Cansel’inden Şoke Eden Değişim: "Eski Halinden Eser Yok Şimdi!"
Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: "Kocam Tarkan’ı Görünce Heyecan Yaptı!"
ÇOK OKUNANLAR
Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!
  • 04-02-2026 11:23

Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu:
  • 31-01-2026 16:42

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu: "İçecek Bir Yudum Suyumuz Varsa..."

Ekranlara
  • 31-01-2026 19:07

Ekranlara "Aynı Yağmur Altında" Çıkıyor! İşte Dev Kadrolu Dizinin Yayın Tarihi

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!
  • 31-01-2026 10:37

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar:
  • 04-02-2026 11:28

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: "Kocam Tarkan’ı Görünce Heyecan Yaptı!"