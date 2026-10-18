Serenay Sarıkaya Yemekteyken Gelen Notu Paylaştı! İşte O Mesaj

Serenay Sarıkaya akşam yemeği için gittiği restoranda kendisine iletilen sürpriz notu paylaştı. Ünlü oyuncuyla tanışmak isteyen misafirler bakın ne yaptı!

Serenay Sarıkaya Yemekteyken Gelen Notu Paylaştı! İşte O Mesaj
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-10-2026 23:27

Serenay Sarıkaya akşam yemeği için gittiği bir restoranda karşılaştığı tatlı bir sürprizi sosyal medya hesabından paylaştı. Restorandaki diğer müşterilerin kendisiyle tanışmak istemesi üzerine iletilen not takipçilerinin de dikkatini çekti.

Restoranda Beklenmedik Bir Sürpriz Yaşadı

Ekranların sevilen isimlerinden Serenay Sarıkaya yoğun temposuna kısa bir mola vererek akşam yemeği için bir restorana gitti. Ancak belli ki o akşam yalnızca yemeğiyle ilgilenmekle kalmadı kendisini gülümseten bir an da yaşadı.

Sarıkaya’ya restoranda çalışanlar aracılığıyla küçük bir not ulaştırıldı. Notta mekânda bulunan bazı misafirlerin ünlü oyuncuyla tanışmak istediği belirtiliyordu. Yani Sarıkaya’nın aynı restoranda yemek yiyen hayranları onunla tanışabilmek için kibar bir yol seçmişti.

Notu Sosyal Medyada Paylaştı

Serenay Sarıkaya da kendisine iletilen bu mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak yaşadığı anı takipçilerine gösterdi. Böylece restoranda yaşanan küçük ama dikkat çekici olay kısa sürede sosyal medyanın konuşulan konularından biri hâline geldi.

Ünlü isimlerin günlük hayatlarında karşılaştıkları böyle sürprizler takipçilerinin de ilgisini çekiyor. Hele ki sevilen bir oyuncuyla aynı mekânda bulunmak bazı hayranlar için unutulmayacak bir anıya dönüşebiliyor. Sarıkaya’yla tanışmak isteyen müşterilerin doğrudan yanına gitmek yerine restoran personeli aracılığıyla not göndermesi de bu karşılaşmayı daha farklı kıldı.

Hayranlarının İlgisi Gündem Oldu

Serenay Sarıkaya’nın paylaştığı not sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Ancak olayla ilgili paylaşılan bilgiler şimdilik oldukça sınırlı. Notu gönderen kişilerin kim olduğu ya da oyuncuyla tanışıp tanışamadıkları konusunda ayrıntı verilmedi.

Yine de bu küçük karşılaşma Sarıkaya’nın dışarıda geçirdiği sıradan bir akşamın bile nasıl gündem olabildiğini gösterdi. Bakalım oyuncunun takipçileriyle paylaşacağı yeni anlar önümüzdeki günlerde daha fazla konuşulacak mı?

Benzer Haberler
Cansu Taşkın’dan Kızılcık Şerbeti’ne Sitem: “En Kötü Kararım!” Cansu Taşkın’dan Kızılcık Şerbeti’ne Sitem: “En Kötü Kararım!”
Erkan Petekkaya’dan Hülya Avşar İtirafı! “Espri Yaptım” Erkan Petekkaya’dan Hülya Avşar İtirafı! “Espri Yaptım”
Dwayne Johnson’dan İnanılmaz Dönüşüm! İşte Yeni Görüntüsü Dwayne Johnson’dan İnanılmaz Dönüşüm! İşte Yeni Görüntüsü
Barbara Palvin Anne Olduktan 6 Hafta Sonra Victoria’s Secret’ta Şov Yaptı! Barbara Palvin Anne Olduktan 6 Hafta Sonra Victoria’s Secret’ta Şov Yaptı!
Mehmet Şef’e Yapılan Şaka Sınırı Aştı mı? Mehmet Şef’e Yapılan Şaka Sınırı Aştı mı?
Seray Sever Yıllarca Sakladı mı? Gülben Ergen’le Set Anısı Gündemde Seray Sever Yıllarca Sakladı mı? Gülben Ergen’le Set Anısı Gündemde
ÇOK OKUNANLAR
Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!
  • 13-10-2026 11:44

Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Murat Boz ve Demet Özdemir Stüdyoda Mahsur Kaldı! Acil Çağrı
  • 14-10-2026 19:38

Murat Boz ve Demet Özdemir Stüdyoda Mahsur Kaldı! Acil Çağrı

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt:
  • 16-10-2026 11:38

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt: "Öküz Ölür Ortaklık Bozulur!"

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!
  • 16-10-2026 15:25

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!