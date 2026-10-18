7 Bölümde Final Yaptı! Kubilay Aka’dan Mercan Köşk’e Duygusal Veda

Kubilay Aka’nın başrolünde yer aldığı “Mercan Köşk” dizisi ekran macerasını beklenenden erken noktaladı. ATV’de yayınlanan yapım 7. bölümüyle final yaptı. Dizide Aras Akıncı karakterine hayat veren Aka da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rol arkadaşlarına ve set ekibine veda etti. Oyuncunun sözleri projeye biraz daha devam etmeyi istediğini açıkça ortaya koydu.

Kubilay Aka’dan Set Ekibine Teşekkür

Dizinin sona ermesinin ardından çalışma arkadaşlarına seslenen Kubilay Aka kamera önünde ve arkasında emek veren herkese teşekkür etti. Birlikte geçirilen zamanın kendisi için değerli olduğunu hissettiren oyuncu ekiple daha uzun süre çalışmayı istediğini de dile getirdi.

Aka’nın paylaşımında dikkat çeken nokta ise vedalaşmanın kendisi için pek kolay olmamasıydı. Duygusal konuşmalardan çok hoşlanmadığını belirten oyuncu yine de birlikte çalıştığı insanlara teşekkür etmeden geçmedi. Üstelik yollarının ileride yeniden kesişeceğine dair umudunu da paylaştı.

“Tadı Damağımızda Kaldı” Sözleri Dikkat Çekti

Kubilay Aka mesajında “Mercan Köşk ailesi” diye seslendiği ekibine veda ederken projeyle ilgili hislerini kısa ama anlamlı bir ifadeyle özetledi: “Tadı damağımızda kaldı.”

Bu sözler dizinin sona ermesinin ardından oyuncunun içinde bir ukde kaldığını düşündürdü. Aka’nın tüm ekiple daha uzun süre çalışmayı istediğini söylemesi de projeye veda ederken yaşadığı duyguyu ortaya koydu. Oyuncu için yalnızca kamera karşısındaki rol değil sette kurulan ilişkiler ve birlikte geçirilen zaman da önemliydi.

“Mercan Köşk” Neden Final Yaptı?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Mercan Köşk” reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayınca 7. bölümde final kararı aldı. Böylece dizinin hikâyesi planlanandan daha kısa bir ekran yolculuğunun ardından sona erdi.

Kubilay Aka’nın vedası da bu kısa maceranın ardından geldi. Oyuncunun mesajından anlaşılan ekiple daha uzun süre aynı projede yer almayı gönülden istediği. Ancak dizi ekranlara veda etti. Geriye ise Aka’nın da söylediği gibi güzel anılar ve “tadı damağında kalan” bir çalışma süreci kaldı.