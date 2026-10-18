Muhteşem Yüzyıl’ın Perde Arkası! Pelin Karahan’dan İtiraf

Pelin Karahan’ı çoğumuz önce Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle tanıdık. Ardından Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan olarak karşımıza çıktı ve kariyerinde bambaşka bir döneme girdi. Ancak meğer bu rol yalnızca oyunculuğunda değil özel hayatında da büyük bir değişimin kapısını aralamış. Karahan’ın yıllar sonra anlattıkları insanın kendi ayakları üzerinde durmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Mihrimah Sultan Rolünü İlk Başta İstememiş

Halit Ergenç, Meryem Uzerli ve Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı Muhteşem Yüzyıl yayınlandığı dönemde büyük ses getirmişti. Dizinin unutulmaz karakterlerinden Mihrimah Sultan’ı canlandıran Pelin Karahan’ın bu rolü başlangıçta kabul etmek istemediğini ise yıllar sonra öğrendik.

Ünlü oyuncu Betty Arditi’nin YouTube programına konuk oldu ve o dönem yaşadıklarını samimiyetle anlattı. Meğer o zamanki eşi Erdinç Bekiroğlu, Karahan’ın bu projede yer almasını istemiyormuş. Oyuncunun hayatında önemli bir yere sahip olan rol böylece hiç beklemediği bir hikâyenin parçası olmuş.

Büyük Aşkla Başlayan Evlilik Nasıl Bitti?

Pelin Karahan ile pilates ve fitness eğitmeni Erdinç Bekiroğlu 2010 yılında bir spor salonunda tanıştı. Kısa sürede aşık olan çift 3 Ekim 2011’de ailelerine bile haber vermeden Barselona’da evlendi. Nikâhta yalnızca ikisinin bulunması bu romantik hikâyeyi daha da özel kılmıştı.

Ancak her şey hayal ettikleri gibi gitmedi. Çift yaşadıkları fikir ayrılıkları ve uyumsuzlukların ardından 19 Kasım 2013’te anlaşmalı olarak boşandı. Yalnızca 10 dakika süren duruşmayla sona eren evlilik o dönem magazin gündeminde epey konuşulmuştu.

“Mesleğimi Yaparak Kendimi Hatırladım”

Karahan’ın yıllar sonra yaptığı açıklama ise yaşananlara farklı bir açıdan bakmamızı sağladı. Ünlü oyuncu ikinci sezonun başında boşandığını ve mesleğine devam etmenin kendisini yeniden bulmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Karahan’ın şu sözleri özellikle dikkat çekti: “Mesleğimi yaparak kendi olduğum yeri hatırladım. Onlar olmasaydı o evlilikten çıkamayacaktım.”

Görünen o ki Mihrimah Sultan Pelin Karahan için yalnızca unutulmaz bir karakter değil hayatında yeni bir başlangıcın da simgesi olmuş.