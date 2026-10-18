Daha 17 Oyuncularının Kazançları Sızdı!

Genç oyuncuların başrolünde yer aldığı “Daha 17” dizisi bu kez hikâyesiyle değil kulislerde konuşulan kazanç iddialarıyla gündemde! Dizinin genç yıldızlarının haftalık ne kadar kazandığına ilişkin ortaya atılan rakamlar sosyal medyada dikkat çekti. İddialara göre dört oyuncunun bir haftada aldığı ücretlerin toplamı tam 1 milyon 600 bin TL’yi buluyor. Peki hangi oyuncunun ne kadar kazandığı konuşuluyor?

Çağan Efe Ak’ın Haftalık Kazancı 700 Bin TL İddiası

Dizide Aras karakterine hayat veren Çağan Efe Ak kazanç listesinde ilk sırada yer alıyor. Sektör kulislerinde konuşulan iddialara göre genç oyuncunun haftalık ücreti 700 bin TL. Bu rakam listenin en yüksek kazancı olarak öne çıkıyor.

Ceren Ayruk İçin 500 Bin TL Konuşuluyor

Leyla karakterini canlandıran Ceren Ayruk’un da dikkat çeken bir ücret aldığı iddia ediliyor. Kulislerde konuşulan rakamlara göre genç oyuncunun haftalık kazancı 500 bin TL. Böylece Ayruk iddia edilen ücret sıralamasında ikinci sıraya yerleşiyor.

Ata Yaşat ve Helin Elveren’in Kazançları da Gündemde

Dizide Teoman karakterini oynayan Ata Yaşat’ın haftalık 250 bin TL kazandığı öne sürülüyor. Deniz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Helin Elveren için konuşulan rakam ise 150 bin TL.

Bu ücretlerin doğru olup olmadığı konusunda ise henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Yapım şirketinden veya oyuncuların menajerlerinden iddialara ilişkin resmî bir açıklama yapılmış değil.

Dört Oyuncunun Toplamı 1,6 Milyon TL!

İddia edilen rakamlar bir araya getirildiğinde dört oyuncunun haftalık toplam kazancı 1 milyon 600 bin TL’ye ulaşıyor. Bu tablo dizi sektöründe oyuncu ücretlerinin ne kadar yüksek olabildiğine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

“Daha 17” Dizisi Ne Anlatıyor?

Gençlik ve dram türündeki dizi; Aras, Leyla, Teoman ve Deniz’in hayatlarını, aile ilişkilerini, ilk aşklarını ve yetişkinliğe geçerken yaşadıkları zorlukları konu alıyor. Farklı dünyalardan gelen gençlerin yollarının kesişmesiyle başlayan hikâye sırlar ve kişisel mücadelelerle ilerliyor.

Şimdilik konuşulan ücretler yalnızca iddia düzeyinde. Resmî bir açıklama gelene kadar bu rakamları kesin bilgi olarak değerlendirmemek gerekiyor.