Can Bonomo’nun Acı Gününde Nefret Yağdı! Kardeşi İsyan Etti

Can Bonomo ve ailesi babalarının vefatıyla zor günlerden geçiyor. Ancak aile bu acı kayıpla uğraşırken sosyal medyada karşılaştıkları bazı yorumlar nedeniyle bir kez daha üzüldü. Ünlü şarkıcının kız kardeşi Funda Bonomo babalarının ölümünün ardından yapılan haberlerin altındaki nefret dolu yorumlara sessiz kalamadı. Ailenin Yahudi kimliğinin gündeme getirilmesine tepki gösteren Bonomo “İnsan değil miyiz? Canımız mı acımıyor? Empatiyi hak etmiyor muyuz?” diyerek yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Bir Taziye Mesajına Karşılık Onlarca Yorum

Can Bonomo’nun tanınmış bir sanatçı olması nedeniyle babasının vefatı magazin gündeminde de yer aldı. Funda Bonomo haberleri takip ederken yorumlarda karşılaştığı ifadelerin kendisini derinden yaraladığını anlattı.

Bonomo’nun aktardığına göre bir kişi taziye mesajı yazarak aileye başsağlığı dilerken yaklaşık 30 kişi ailenin Yahudi kimliğini konuşmaya başladı. Böylesine zor bir dönemde yaşadıkları kaybın bir kenara bırakılıp inançlarının tartışma konusu yapılması aileyi üzdü.

“İnsan Değil Miyiz, Canımız Acımıyor mu?”

Funda Bonomo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıkları acının görülmesini istedi. Babalarını kaybettiklerini hatırlatan Bonomo insanların inançları ne olursa olsun yas tutabileceğine ve başkalarının desteğine ihtiyaç duyabileceğine dikkat çekti.

“İnsan mı değiliz? Canımız mı acımıyor? Empatiyi hak etmiyor muyuz?” sözleriyle tepkisini ortaya koyan Bonomo aslında çok temel bir soruyu gündeme getirdi: Bir insanın acısı kimliği ya da inancı yüzünden görmezden gelinebilir mi?

Atatürk Vurgusu da Yaptı

Funda Bonomo paylaşımında kendisini milliyetçi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tanımladığını ve Atatürk’ü benimsediğini de belirtti. Ailesinin kimliği üzerinden yapılan yorumlara karşı duruşunu açıkça ortaya koyan Bonomo’nun sözleri sosyal medyada nefret söylemi ve empati konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Ailenin yaşadığı kayıp zaten başlı başına ağır bir sınavken karşılaştıkları bu yorumlar acılarını daha da zorlaştırmış görünüyor. Bonomo’nun çağrısı ise oldukça net: İnsanların yasına saygı duymak ve zor zamanlarında birbirimize biraz olsun anlayış göstermek.