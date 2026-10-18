Miranda Kerr’nin Diyeti Şaşırttı! Yumurta Yok Geyik Eti Var

Dünyaca ünlü model Miranda Kerr beslenme düzeniyle herkesi şaşırttı. Uzun süredir bağırsak rahatsızlığıyla mücadele eden güzel model sağlığı için yediklerine çok daha fazla dikkat etmek zorunda. Stellar dergisine konuşan Kerr uyguladığı özel diyeti anlatırken yumurtayı ne kadar özlediğini de açık açık söyledi. Üstelik menüsünde alışık olduğumuz yiyecekler yerine bizon ve geyik eti gibi seçenekler de var!

Bağırsak Rahatsızlığı Beslenmesini Değiştirdi

Miranda Kerr röportajında yaşadığı sağlık sorunlarının beslenme alışkanlıklarını doğrudan etkilediğini anlattı. Başlangıçta kendisi için yaptığını düşündüğü bazı değişikliklerin ardından kan tahlili yaptırdığını ve bazı sorunlarla karşılaştığını belirtti.

Model, proktit adı verilen iltihaplı bağırsak rahatsızlığıyla mücadele ettiğini söyledi. Bu nedenle artık ne yediğine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Kerr’e göre bazı yiyecekler kendisini rahatsız edebiliyor ancak aynı durum herkes için geçerli değil. Yani onun uzak durması gereken bir yiyecek başka biri için herhangi bir sorun yaratmayabiliyor.

Çocukları Yumurta Yerken O Uzak Duruyor

Kerr’in röportajında en dikkat çeken noktalardan biri de yumurtayla ilgili sözleri oldu. Çocuklarının rahatlıkla yumurta yiyebildiğini anlatan model kendisinin aynı şekilde tüketememesinden yakındı. Yumurta yemeyi çok özlediğini söyleyen Kerr beslenme konusunda herkesin aynı deneyimi yaşamadığını da vurguladı.

Bu durum günlük hayatta sıkça karşılaştığımız bir gerçeği de hatırlatıyor: Bir kişinin rahatlıkla tükettiği bir besin başka birinin sağlık durumuna bağlı olarak sorun yaratabiliyor.

Menüsünde Bizon ve Geyik Eti Var

Miranda Kerr’in beslenme düzenindeki bir diğer şaşırtıcı ayrıntı ise tercih ettiği etler. Ünlü model çocuklarının bizon eti yemediğini ancak kendisinin bu eti tükettiğini söyledi. Kerr bizon etinin kendisi için uygun olduğunu düşündüğünü ve sağlığına büyük önem verdiğini belirtti. Ayrıca geyik etini de beslenme düzenine dahil ettiğini açıkladı.

Kısacası Kerr sağlığına dikkat etmek için alışkanlıklarını değiştirmiş durumda. Yumurta yemeyi özlese de şimdilik kendisine uygun olduğunu düşündüğü besinleri tercih ediyor. Ancak bu özel beslenme düzeninin kendi sağlık ihtiyaçlarına göre şekillendiğini unutmamak gerekiyor.