Melike Şahin’den Oğlu Robin’le İlk Kareler!

Melike Şahin’in hayatında yepyeni ve çok özel bir dönem başladı! Sevilen şarkıcı 9 Ekim’de kucağına aldığı oğlu Robin’le ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Şahin’in mutluluğu paylaşımına da yansıdı. Üstelik ünlü şarkıcı yalnızca kendi sevincini paylaşmakla kalmadı doğum sonrası zorlu bir süreçten geçen annelere de içten bir mesaj göndermeyi ihmal etmedi.

“Oğlumuza Kavuştuk” Diyerek Müjdeyi Verdi

“Diva Yorgun”, “Nasır” ve “Canın Beni Çekti” gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melike Şahin anne olduktan sonra yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı. Eşi Sedat Arpalık’la birlikte ilk çocuklarını kucaklarına alan şarkıcı Robin’le çekilen ilk karelerini yayımladı.

Şahin paylaşımına “Oğlumuza kavuştuk. Dualarını ve güzel dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ederim” notunu düştü. Bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan sanatçıya takipçilerinden de çok sayıda tebrik ve iyi dilek mesajı geldi.

Fotoğraflarda en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri ise minik Robin’in yüzünün gösterilmemesi oldu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şahin bu konuda da kendi çizgisini korumuş görünüyor.

Lohusalara Gönderdiği Mesaj Gönülleri Isıttı

Melike Şahin’in paylaşımındaki en samimi ayrıntılardan biri de yeni anneleri unutmamasıydı. Kendi annelik heyecanını yaşarken doğum sonrası dönemden geçen kadınlara da seslenen şarkıcı “Bu postu gören tüm lohusalara da ayrıca bir selam yollamak isterim, alınlarına da bir öpücük” ifadelerini kullandı.

Şahin’in bu içten sözleri anneliğin hem güzel hem de yorucu yanlarını yaşayan kadınlara küçük ama anlamlı bir destek mesajı oldu.

2023’te Evlendiler, Şimdi Anne Baba Oldular

Melike Şahin ve Sedat Arpalık 2023 yılında evlenmişti. Hamilelik haberini daha önce paylaşan sanatçı 9 Ekim’de oğlunu dünyaya getirerek hayatında yeni bir sayfa açtı. Şimdi ise çift Robin’le birlikte aile olarak geçirecekleri günlerin heyecanını yaşıyor.