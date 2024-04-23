Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi!

Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilk kez el ele görüntülendi

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-04-2024 10:11

Bir süredir aşk dedikodularıyla gündemde olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir, ilk kez el ele görüntülendi. Uzun süredir aşk yaşadıkları iddia edilen çift, önceki gün bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in adı bir süredir aşk dedikodularıyla anılıyordu. Ancak ikili, bu iddialara sessiz kalmayı tercih ederek herhangi bir açıklama yapmamıştı. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken ve sık sık birlikte görüntülenen çift, son olarak Milano tatili dönüşünde kameralara yakalanmıştı.

Önceki gün bir mekandan çıkarlarken el ele görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in samimi halleri dikkat çekti. İkilinin bu görüntüsü, aşk iddialarını bir kez daha güçlendirdi.

 

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