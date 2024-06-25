Serenay Sarıkaya ve Mert Demir dudak dudağa görüntülendi

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, Kandilli sokaklarında kameralara yakalandı. Sarmaş dolaş yürüyen çift, dudak dudağa görüntülendi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir dudak dudağa görüntülendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-06-2024 15:06

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Mert Demir ile olan ilişkisinin reklam amaçlı olduğu iddialarına net bir yanıt vermişti. Sarıkaya, "Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? Bana inanması çok güç geliyor, insanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Bunlar gerçek hayatta yok ya, ben böyle yaşamıyorum." diyerek dedikodulara sert çıkmıştı.

Çift, habersiz fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız oldukları için bilinen yerlere gitmeme kararı almıştı. Ancak son olarak Kandilli'de görüntülendiler. 2. Sayfa'nın haberine göre, ünlü çift sarmaş dolaş sokakta objektiflere yakalandı.

Bir balıkçıda yemek yiyen ikilinin dudak dudağa görüntülenmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve en çok konuşulan haberler arasına girdi. Sarıkaya ve Demir, bu görüntülerle aşklarının gerçekliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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