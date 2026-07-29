Serenay Sarıkaya Teknede! Bikinili Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı

Serenay Sarıkaya, yeni sinema filmi öncesinde çıktığı lüks tekne tatilinden bikinili pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun kareleri sosyal medyada gündem oldu.

Serenay Sarıkaya Teknede! Bikinili Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2026 18:05

Türk televizyon ve sinemasının en iddialı kadın oyuncularından Serenay Sarıkaya yoğun çalışma temposuna kısa bir ara vererek yeni projesi öncesinde tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Kariyerinde Adanalı, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Medcezir ve Aile gibi fenomen dizilerle geniş kitlelerin kalbini feth eden güzel oyuncu şimdilerde yeni sezon öncesi enerji depoluyor.  

Lüks Teknede Yazın Tadını Çıkarıyor

Yakın zamanda festival odaklı yeni sinema filmi projesi Sevdiğim İnsanlar ile beyaz perdede izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Sarıkaya lüks tekne tatilinden yansıyan karelerle bir kez daha magazin gündemine oturdu. Mavi suların ve güneşin keyfini doyasıya çıkaran güzel yıldız teknede çektirdiği birbirinden iddialı fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

Bikinili Pozlarına Yorum Ve Beğeni Yağdı  

Fit görüntüsü ve kusursuz fiziğiyle her daim dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Serenay Sarıkaya'nın bikinili pozları paylaşıldığı ilk andan itibaren adeta beğeni butonunu çökertti. Takipçileri tarafından "Yazın en ikonik karesi", "Mükemmel görünüyorsun" ve "Su gibi güzelsin" şeklinde binlerce övgü dolu yorum alan ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede dijital platformlarda viral hale geldi.  

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