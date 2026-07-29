Katy Perry Defteri Kapandı! Orlando Bloom Yeni Aşkıyla Yakalandı

Hollywood'un ünlü isimlerinden Orlando Bloom özel hayatıyla yeniden magazin gündemine geldi. Uzun yıllar birlikte olduğu dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile yollarını ayırmasının ardından Bloom'un yeni bir ilişkiye başladığı iddiaları konuşuluyor.

49 yaşındaki oyuncu bu kez İsviçreli model Luisa Laemmel ile İtalya'da tatil yaparken objektiflere takıldı. İkilinin sahilde birlikte geçirdiği keyifli anlar kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri oldu.

Plajdaki Romantik Anlar Dikkat Çekti

İtalya'nın sıcak havasının tadını çıkaran Orlando Bloom ve Luisa Laemmel denizde oldukça samimi görüntüler verdi. Birlikte yüzen, sohbet eden ve zaman zaman birbirlerine sarılan ikili, tatilin keyfini doyasıya çıkardı.

Bloom siyah yüzme şortuyla görüntülenirken Laemmel ise siyah bikinisiyle objektiflere yansıdı. Rahat tavırları ve neşeli halleri dikkat çeken çiftin birlikte oldukça mutlu göründüğü yorumları yapıldı.

Yaş Farkı da Konuşuluyor

İkilinin ilişkisinde en çok dikkat çeken konulardan biri ise aralarındaki yaş farkı oldu. Orlando Bloom 49 Luisa Laemmel ise 28 yaşında. Aralarındaki 21 yıllık yaş farkı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Bloom ve Laemmel ilk kez şubat ayında birlikte görüntülendi. O günden bu yana ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri belirtiliyor. Daha önce Milano Erkek Moda Haftası sırasında da birlikte vakit geçirdikleri öne sürülmüştü.

Katy Perry İle Uzun Bir Dönemi Geride Bıraktı

Orlando Bloom Katy Perry ile yaklaşık dokuz yıl süren birlikteliğini 2025 yılında sonlandırmıştı. Çiftin Daisy Dove Bloom adında bir kızları bulunuyor ve ayrılığa rağmen çocukları için iletişimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Özel hayatında yeni bir sayfa açtığı konuşulan Bloom'un Luisa Laemmel ile görüntülenmesi magazin dünyasında şimdiden en çok konuşulan gelişmeler arasında yer aldı.