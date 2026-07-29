Melike Şahin Sessizliğini Bozdu! Bebeğinin Cinsiyetini Duyurdu

Başarılı şarkıcı Melike Şahin hem konseri hem yaptığı açıklamayla hayranlarını heyecanlandırdı. Yedi aylık hamile olan sanatçı doğum öncesindeki son konseri için Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluştu.

Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Melike Şahin sahnedeki enerjisi ve güçlü performansıyla izleyenlerden tam not aldı. Hamile olmasına rağmen sahnedeki rahat tavırları ve keyifli hali de dikkat çekti. Sevenleri ünlü şarkıcıyı uzun süre alkışlayarak bu özel gecede yalnız bırakmadı.

Bebeğinin Cinsiyetini İlk Kez Açıkladı

Konser öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Melike Şahin uzun süredir merak edilen bir soruya da ilk kez yanıt verdi. Ünlü sanatçı bir erkek bebek beklediğini açıkladı.

Bu güzel haberi paylaşırken oldukça mutlu olduğu görülen Şahin anne olmaya gün saydığını ifade etti. Hayranlarının da uzun zamandır merak ettiği cinsiyet bilgisi böylece ilk kez netlik kazanmış oldu.

Anne Olmanın Heyecanını Yaşıyor

Hamilelik sürecini gözlerden uzak ve sakin bir şekilde geçirmeyi tercih eden Melike Şahin bu dönemin kendisi için çok özel olduğunu söyledi. Doğuma kısa bir süre kala hem konserlerini tamamlayan hem de yeni hayatına hazırlanan sanatçı yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Konser alanında bulunan dinleyiciler de hem başarılı performansı hem paylaştığı mutlu haber nedeniyle sanatçıyı alkışlarla destekledi.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Doğum öncesindeki son konserini veren Melike Şahin şimdi tüm dikkatini bebeğini kucağına alacağı güne çevirmiş durumda. Müzik kariyerinde başarılı bir dönem geçiren sanatçı çok yakında annelik heyecanını yaşayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hayranları ise hem sağlıklı bir doğum süreci geçirmesi hem anne olduktan sonra yeniden sahnelere dönmesi için sosyal medyada çok sayıda iyi dilek mesajı paylaşmaya devam ediyor.