Aşk-ı Memnu'da Behlül Rolünü Neden Reddetti? Ozan Güven İlk Kez Anlattı

Ozan Güven yıllar sonra Aşk-ı Memnu itirafında bulundu. Behlül rolünün önce kendisine teklif edildiğini ve neden reddettiğini ilk kez açıkladı.

Aşk-ı Memnu'da Behlül Rolünü Neden Reddetti? Ozan Güven İlk Kez Anlattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2026 18:36

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan Aşk-ı Memnu yıllar geçmesine rağmen hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Dizinin en ikonik karakterlerinden biri olan Behlül'le ilgili bu kez dikkat çeken bir açıklama Ozan Güven'den geldi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan ünlü oyuncu Behlül karakterinin ilk olarak kendisine teklif edildiğini söyledi. Ancak o dönem aldığı kararla bu rolü kabul etmediğini belirten Güven bunun tamamen bilinçli bir tercih olduğunu ifade etti.

Aynı Tarz Rolleri Oynamak İstememiş

Ozan Güven o yıllarda peş peşe benzer profilde karakterleri canlandırdığını anlattı. Sürekli varlıklı ve benzer hayatlar yaşayan karakterleri oynamanın kendisini tekrar edeceğini düşündüğünü söyleyen oyuncu bu yüzden farklı bir hikâyenin içinde yer almak istediğini dile getirdi.

Bu nedenle tercihini "Canım Ailem" dizisinden yana kullandığını belirten Güven, Behlül rolünü reddettikten sonra karakterin Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif edildiğini hatırlattı.

Kararının Pişmanlıkla İlgisi Yok

Ünlü oyuncu bu kararın pişmanlıktan değil kariyerinde farklı karakterler canlandırma isteğinden kaynaklandığını vurguladı. "Yine zengin bir karakteri oynamak istemedim" diyen Güven gelir düzeyi ve yaşam tarzı farklı olan bir karakteri canlandırmanın kendisine daha cazip geldiğini söyledi.

Bu yüzden Canım Ailem'deki karakterin kendisi için daha doğru bir seçim olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Sosyal Medyada Yeniden Gündem Oldu

Ozan Güven'in yıllar sonra yaptığı bu açıklama Aşk-ı Memnu hayranlarını da şaşırttı. Pek çok kişi "Behlül'ü Ozan Güven oynasaydı nasıl olurdu?" sorusunu yeniden tartışmaya başladı.

Sonuçta rolü Kıvanç Tatlıtuğ üstlendi ve Behlül karakteri Türk televizyon tarihinin en unutulmaz karakterlerinden biri haline geldi. Ozan Güven'in bu samimi itirafı ise diziyle ilgili yıllar sonra bile yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.

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