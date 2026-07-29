Nightcall'ın Yıldızı Dj Kavinsky'den Kahreden Haber!

Elektronik müzik denince akla gelen isimlerden biri olan Fransız DJ Kavinsky'den gelen acı haber hayranlarını derinden üzdü. Asıl adı Vincent Belorgey olan ünlü sanatçının Paris'teki evinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Özellikle "Nightcall" adlı şarkısıyla dünya çapında büyük bir çıkış yakalayan Kavinsky yıllardır elektronik müzik tutkunlarının en sevdiği isimler arasında yer alıyordu. Sanatçının ölüm haberi kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve sevenleri peş peşe taziye mesajları paylaşmaya başladı.

Ölüm Nedeni Araştırılıyor

Yerel basında yer alan bilgilere göre, 50 yaşındaki sanatçı evinde ölü bulundu. Olayın ardından Paris Savcılığı tarafından resmi soruşturma başlatıldı.

Şu ana kadar ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer tüm ihtimallerin değerlendirildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Bu nedenle kesin ölüm sebebinin yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Nightcall ile Dünya Çapında Tanındı

Kavinsky özellikle 2010'lu yılların başında yayımladığı "Nightcall" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. Elektronik müzik dünyasında kendine özgü tarzıyla dikkat çeken sanatçı yıllar boyunca farklı projeleri ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

Kendine has müzik anlayışı ve retro tarzıyla tanınan Kavinsky birçok kişi tarafından elektronik müziğin en önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyordu.

Macron'dan Duygusal Mesaj

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ünlü sanatçının vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Macron Kavinsky'nin müziğiyle ülkesini uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğini belirterek onun her zaman Fransa'nın gurur kaynaklarından biri olarak hatırlanacağını ifade etti.

Kavinsky'nin ani ölümü yalnızca Fransa'da değil dünyanın birçok ülkesindeki müzikseverleri de derinden etkiledi. Sanatçının eserleri ve müziğe bıraktığı iz ise uzun yıllar boyunca hatırlanmaya devam edecek.